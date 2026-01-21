JC Reyes, estrella mundial de la música urbana, cabeza de cartel de Monoloco Fest

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

JC Reyes se ha consolidado como un fenómeno global, liderando el consumo musical en plataformas digitales y marcando una nueva era en la escena urbana. En la actualidad, el artista no para de romper récords en las plataformas digitales, situándose hoy en día en el más escuchado en YouTube en España, por delante de figuras internacionales como Rosalía o Bad Bunny, un hito que refleja el alcance masivo y transversal de la música.

Su vuelta a Monoloco Fest como uno de los cabeza de cartel eleva el festival a una nueva dimensión, reafirmando su apuesta por artistas de primer nivel mundial y por ofrecer experiencias únicas sobre el escenario. JC Reyes se suma a un cartel del que aún faltan por desvelarse muchos nombres y sorpresas que harán que la décima edición del Monoloco Fest sea la más grande y espectacular hasta la fecha.

JC Reyes ya formó parte del cartel en 2024, tanto en León como en Valladolid, en un momento muy distinto de su trayectoria. En aquella edición se hablaba de un artista que acababa de irrumpir con fuerza en la escena musical. Hoy, su regreso se produce como el de un artista plenamente consolidado a nivel internacional, uno de los número uno del momento, alguien reconocido unánimamente de toda la industria.