Vicente Muñoz, premio de la crítica de Aragón en poesía

El escritor y gestor cultural leonés Vicente Muñoz Álvarez, director del Festival Híbridos, ha sido galardonado con el Premio de la Crítica de Aragón al Mejor Libro de Poesía publicado en España en 2025 por su poemario Hombre de mimbre. Antología poética 1999-2025 (Editorial Páramo), ex aequo con Micelio, de Laura Giordani, según el fallo hecho público por la Plataforma de Poetas por Teruel. El jurado ha concedido este reconocimiento dentro de los Premios de la Crítica en Aragón 2026, unos galardones que distinguen obras de poesía y prosa publicadas el año anterior.

El acto de entrega de los premios está previsto para el sábado 7 de marzo de 2026, a las 11:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, según ha señalado la organización en una nota de prensa.

Hombre de mimbre, el libro premiado, reúne una significativa selección de poemas de Vicente Muñoz Álvarez desde 1999 a 2025, extraídos de sus ocho libros de poesía publicados hasta la fecha, y un poemario inédito con poemas recientes. Sobre él, la crítica ha dicho: Hombre de mimbre es un lugar de encuentro entre autor y persona lectora, es esa esquina del verso donde festejamos y celebramos esa complicidad enorme que tienen los grandes poetas, estos que escriben desde el margen, con y por la otredad (Enrique Villagrasa en Librújula).

Para Javier Mateo, de El Imparcial, «hay autores cuyo universo zarandea al lector, dejándole una marca indeleble. Uno de ellos es, por su fuerte personalidad, Vicente Muñoz Álvarez. Por su poesía, se ha ganado a pulso pertenecer a ese olimpo de escritores marginales, salvajes y malditos de la literatura española actual».

«Volver (siempre) a la poesía de Vicente Muñoz Álvarez es toparse de frente con uno de los poetas más auténticos de su generación. «Hombre de mimbre», la antología que acaba de publicarle Páramo, es una excelente oportunidad para leer la obra de este imprescindible, injustamente invisible, afortunadamente clandestino poeta», Enrique Cabezón. »Como decía el gran Hank, lo más importante es saber atravesar el fuego, y Vicente Muñoz Álvarez ha demostrado que sabe cómo hacerlo. Un salvaje y eterno on the road y un privado Ave Fénix", se puede leer escrito sobre Muñoz en Culturamas firmado por Julia Roig.

Por su parte, Rafael Morales, en Turia, escribe que «tiene el lector, por consiguiente, una buena oportunidad de leer una poesía apartada del hermetismo y lo fragmentario, propia en sus imágenes e imaginario, muy personal y alejada de los trabalenguas que parecen decir más de cuanto cuentan».

Para Nacho Escuín, autor del prólogo, «hay quien acaba ocupando un lugar que no le gusta o donde no se identifica y hay quien ha trabajado ese espacio y eso que llamamos identidad desde la honestidad y la autenticidad absoluta. Ese es el caso de Vicente Muñoz Álvarez». O las palabras de José Ángel Barrueco en el epílogo: «Vicente Muñoz Álvarez constituye un ejemplo de lucha poética y de resistencia personal, de entrega sin condiciones y sin rendiciones a la literatura y a las combustiones que esta nos depara. La presente antología nos vuelve a demostrar que estamos ante un poeta honesto y necesario, que huye de la falsedad, de las promesas de quienes se venden al circo editorial: alguien que, psicoanalizándose de continuo a sí mismo, nos enseña un espejo». Y ya dijo aquí el propio Vicente Muñoz: "26 años de poesía, 568 páginas, lo mejor de mis ocho anteriores poemarios más un nuevo poemario inédito, un prólogo de Nacho Escuín y un epílogo de José Ángel Barrueco, más mi corazón al desnudo». Eso es Hombre de mimbre.