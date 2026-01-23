«El Monte Olimpo de los astures está en León»: la Guía Repsol rescata la leyenda del Teleno sagrado

Desde lo alto del Teleno, las vistas abarcan los Montes de León, Babia y Laciana: un mirador natural que los astures ya consideraban sagrado.Guía Repsol

No es nuevo para nadie en León que el Pico Teleno impone. Pero no deja de llamar la atención que sea la Guía Repsol quien lo rescate como una de las montañas más sagradas del norte peninsular. En un reportaje, lo comparan directamente con el Olimpo griego o el Mauna Kea hawaiano: «Los griegos tenían su Monte Olimpo, los hindúes el Meru y los hawaianos el Mauna Kea. Los astures tenían el Pico Teleno».

No se trata solo de un pico alto (2.188 m), ni de un trekking con vistas espectaculares. Para la Guía Repsol, el Teleno es historia, mito y símbolo, todo en uno.

El dios guerrero que los romanos no quisieron borrar

Lo más potente que destaca la guía no es el sendero en sí, sino la historia que late bajo cada piedra. Y es ahí donde entra en juego Tilenus, el dios celta al que los astures rendían culto en esta montaña. Según recoge la Guía Repsol, «era el aspecto invernal viejo, guerrero y lunar del dios supremo del cielo, que era derrotado y sustituido por su hijo y hermano en su ciclo cósmico infinito.»

Nada de esto es nuevo para quien haya pisado la zona o leído a Estrabón, pero sí lo es que una guía nacional lo ponga sobre la mesa, con un enfoque cultural serio. Porque como recuerda el texto, con la llegada de Roma, este dios no desapareció: fue absorbido por el panteón romano como Mars Tilenus. Lo documentan incluso con hallazgos arqueológicos. «Esto está documentado a través de una inscripción encontrada en una lámina de plata en Quintana del Marco, con el nombre Marti Tileno, así como en las estelas funerarias indígenas de Astorga (Asturica Augusta).»

El ascenso exige esfuerzo, pero permite pisar un paisaje cargado de historia, donde aún se intuyen restos de minería romana y rutas rituales.Guía Repsol

Una postal de retamas y canales romanos

La ruta que propone la Guía Repsol parte desde Corporales, una localidad a 1.220 m de altitud en el municipio de Truchas. Recrea con precisión cómo se desarrolla el sendero hasta la cumbre, destacando lo que cualquier viajero con sensibilidad no se puede perder: «El paisaje se presenta como una postal idílica pintada de fucsia y de amarillo hasta donde alcanza la vista».

También pone el acento en los restos arqueológicos de origen anterior a Roma, como los castros y canales de evacuación de agua excavados en la roca, empleados por los romanos para buscar oro. Habla de 75 yacimientos repartidos en más de 400 km², y explica cómo «los depósitos de acumulación, conocidos como maseras, evidencian los trabajos realizados a cielo abierto mediante técnicas de minería hidráulica».

La Torre de Peña Ramiro, en Truchas, vigila desde su altura el antiguo territorio de los astures, donde los romanos también dejaron su huella.Guía Repsol

Pero quizás lo más interesante es la relación del Teleno con el sol y la astronomía. La Guía destaca que esta es la única gran cumbre de la zona con orientación oeste, lo que la convertía en punto de referencia para las puestas de sol y los cambios estacionales. Lo dicen así: «Sugieren que el monte pudo haber sido lugar de referencia en la observación astronómica».

La pista viene de los petroglifos hallados en la Maragatería, que indican que el Teleno no solo era visible desde muchos enclaves rituales, sino que su silueta marcaba ciclos y fechas clave para los pueblos astures.

El artículo de Guía Repsol advierte que la subida al Teleno «no es una broma», aunque no sea técnicamente difícil. Recomienda «agua suficiente para toda la ruta, al menos 2 litros, crema de sol, sombrero o gorra, calzado adecuado de montaña» y pantalón largo. Lo básico. Y deja claro que hay que ir preparado, sobre todo si se va por la Ruta Mascariel, que suma 8,75 km con un desnivel de casi 900 m.

La llegada a la cima, como siempre, lo compensa todo. Lo describe así: «Desde el Teleno se pueden divisar los montes de Laciana, Babia y los Montes de León».