La unión hace el recuerdo

Dos leyendas de la música, dos nombres propios inolvidables. Mocedades y Los Panchos se unen esta tarde noche en un concierto qque se antoja inolvidable y que celebra lo mejor de la canción romántica, boleros, baladas y ritmos en un canto al amor y al desamor. El de hoy se anuncia como un encuentro único entre dos grupos de artistas que han marcado a generaciones. Música que perdura en el tiempo y que da saltos generacionales porque apenas hay quine no conozca o tararee alguno de los temas que les hicieron tan famosos.

Mocedades y Los Panchos, o Los Pancos y Mocedades, que como Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto, invitan hoy a León, en el Auditorio, a partir de las 8 de la tarde, a revivir su música sin edad.

El icónico grupo español Mocedades nació en Bilbao a finales de los 60, originado a partir de las hermanas Uranga, Amaya, Izaskun y Estíbaliz, a las que se unieron un grupo de amigos. Como Mocedades los bautizó Juan Carlos Calderón. Su éxito en España fue enorme, con canciones que ya son míticas, y alcanzaron fama mundial con «Eres tú» en Eurovisión en 1973, tema con el que quedaron en segundo lugar. Ganó Anne-Marie David con su tema «Tu te reconnaîtrast». Han pasado más de 55 años desde sus comienzos, con divisiones como la de El Consorcio, y nuevas reuniones, como la actual, que mantiene la esencia del grupo inicial. Es uno de los grupos más longevos de la música en español.

Los Panchos fue un trío musical romántico internacional formado por los mexicanos Chucho Navarro, Alfredo Gil y el puertorriqueño Hernando Avilés en la década de los 40 en Ciudad de México. Ahora, Gabriel 'Gabi' Vargas, el último requinto original, mantiene el legado.

El Auditorio espera llenazo.