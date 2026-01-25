Últimos días para visitar la exposición 'Paisajes Humanos' en el Museo de los Pueblos Leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sábado 31 de enero se clausura la muestra con una visita guiada del autor, el fotógrafo Pascual Marín.

La exposición se inauguró el 12 de diciembre del pasado año y desde entonces cientos de personas la han visitado en Mansilla de las Mulas, tras pasar por Zamora y Almazán (Soria).

El V Festival de Indumentaria tradicional "GALANURA" que se celebró en Zamora el pasado año contó como país invitado con Serbia es uno de los más importantes de su categoría en Europa, y sus organizadores, la asociación La Morana, decidieron hacer itinerante la muestra del fotógrafo afincado en León "Paisajes humanos (Human Landscapes) 2000-2025" , que fue protagonista de la última edición y que contó con más de 9200 visitantes en dos semanas.

Se trata de la primera exposición individual del artista Pascual Marín Marina (Soria, 1972) e incluye fotografías en gran formato de sus últimos 25 años. Incorpora imágenes de tres series, "Memoria" (2006-2025) un recorrido por las tradiciones leonesas, a través de sus protagonistas, su identidad y sus ropajes; "Tocando el cielo" (2007-2010), tres años de fotografías en las que el autor hace una radiografía del pueblo peruano y nos acerca a la importancia y significado de la indumentaria en el país andino y "Orígenes" (2024-2025), un retorno a los inicios del fotógrafo en Almazán (Soria) a través de retratos de la festividad de San Pascual y la impresionante vestimenta de sus protagonistas "los zarrones".

La muestra se completa con un audiovisual que contiene fragmentos de 5 documentales grabados también por Pascual Marín en este periodo.

Ultima oportunidad de ver estas obras en la provincia de León, que viajarán a Aranda de Duero del 4 al 19 de marzo de 2026.