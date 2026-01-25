Últimos días para visitar la exposición 'Paisajes Humanos' en el Museo de los Pueblos Leoneses
El sábado 31 de enero se clausura la muestra con una visita guiada del autor, el fotógrafo Pascual Marín.
La exposición se inauguró el 12 de diciembre del pasado año y desde entonces cientos de personas la han visitado en Mansilla de las Mulas, tras pasar por Zamora y Almazán (Soria).
El V Festival de Indumentaria tradicional "GALANURA" que se celebró en Zamora el pasado año contó como país invitado con Serbia es uno de los más importantes de su categoría en Europa, y sus organizadores, la asociación La Morana, decidieron hacer itinerante la muestra del fotógrafo afincado en León "Paisajes humanos (Human Landscapes) 2000-2025" , que fue protagonista de la última edición y que contó con más de 9200 visitantes en dos semanas.
Se trata de la primera exposición individual del artista Pascual Marín Marina (Soria, 1972) e incluye fotografías en gran formato de sus últimos 25 años. Incorpora imágenes de tres series, "Memoria" (2006-2025) un recorrido por las tradiciones leonesas, a través de sus protagonistas, su identidad y sus ropajes; "Tocando el cielo" (2007-2010), tres años de fotografías en las que el autor hace una radiografía del pueblo peruano y nos acerca a la importancia y significado de la indumentaria en el país andino y "Orígenes" (2024-2025), un retorno a los inicios del fotógrafo en Almazán (Soria) a través de retratos de la festividad de San Pascual y la impresionante vestimenta de sus protagonistas "los zarrones".
La muestra se completa con un audiovisual que contiene fragmentos de 5 documentales grabados también por Pascual Marín en este periodo.
Ultima oportunidad de ver estas obras en la provincia de León, que viajarán a Aranda de Duero del 4 al 19 de marzo de 2026.