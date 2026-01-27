El ILC se adenta en las entrañas del proyecto de Sangre Minera

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán La Cueta, visitó el Instituto de Estudios de la Montaña Central «Sangre Minera» en La Robla, donde conoció el proyecto cultural que impulsa la recuperación y difusión de la memoria minera. Durante la visita, recorrió la mina escuela, un espacio que recrea el trabajo bajo tierra y pone en valor la importancia de la minería en la historia industrial de León. Además, el Instituto, junto al Centro de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso y el grupo Aspasia, desarrollará un espacio museístico interactivo en La Robla, para destacar la historia y cultura minera de las cuencas.