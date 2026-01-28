El Colegio Oficial de Arquitectos de León dedicará una exposición con los mejores Proyectos Fin de Carrera de Valladolid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Arquitectos de León inaugurará la exposición del II Premio PFC Proyectos Fin de Carrera, que reúne una selección de los trabajos presentados en el Máster en Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid durante el curso 2023–2024.

La muestra recoge los proyectos distinguidos por el jurado y resto de candidaturas al Premio, todos ellos valorados académicamente con una calificación mínima de Notable, y desarrollados como respuesta a dos enunciados: un Centro de recepción de estudiantes Erasmus y una Escuela de moda y oficios asociados. Partiendo de un mismo programa y un mismo contexto, los proyectos muestran respuestas arquitectónicas diversas, poniendo de manifiesto distintas aproximaciones conceptuales, formales y técnicas.

La exposición podrá visitarse del 26 de enero al 20 de febrero de 2026, en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en el Patio del Palacio de Gaviria (calle Conde Luna 6 de León).

Acto de inauguración

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 29 de enero a las 18:00 horas.

La muestra permite conocer una selección de Proyectos Fin de Carrera recientes y el enfoque con el que los nuevos titulados en arquitectura afrontan distintos programas y contextos de proyecto.