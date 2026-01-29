'Got a Woman', lo nuevo de Liucija Sudikaité

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras lanzar en 2019 su álbum Me and the Devil. Beyond Jazz and Blues, componer nuevas canciones y rodar un videoclip, Liucija Sudikaite regresa ahora con una obra fresca y auténtica que reinventa el blues. Este nuevo tema, inspirado en enredos amorosos, llega con chulería y sensualidad. La guitarra bebe del fingerpicking de Sam Lightnin’ Hopkins, uno de los grandes maestros del blues. Un sombrero ladeado, los dientes cubiertos de oro, una petaca de bourbon en el bolsillo trasero y un cigarrillo colgando de los labios: a Hopkins le sobraba estilo. Y su forma de tocar lo decía todo: nunca interpretaba una canción de la misma manera dos veces. Tampoco seguía reglas estrictas en su música; tocaba lo que sentía, cuando lo sentía. Como él mismo dijo: «Un bluesman es como un predicador. Él dice la verdad».

En ese espíritu de libertad y personalidad, el blues de Sudikaite rompe con la estructura clásica, buscando un sonido más personal y espontáneo. Para ella, hay algo valioso en alejarse del academismo de cómo «deben» ser las cosas para ser «correctas». Robert Johnson, por ejemplo, a veces rompía la estructura del blues de doce compases para adaptarla a su canto y a su manera de contar historias. Tal vez por eso sus grabaciones se sienten tan impredecibles en comparación con el blues más pulido.

Este blues auténtico refleja también el camino de Liucija Sudikaite: un recorrido en el que viajes y blues van de la mano. Fue en las orillas del río Vilnele, en un bar de su ciudad natal, Vilnius, donde por primera vez se atrevió a cantar temas de Bessie Smith o a interpretar canciones de Mississippi John Hurt. Poco después, se aventuró a España. Y fue aquí donde todo cobró forma: tocó en bares, grabó su primer disco y rodó su primer videoclip.