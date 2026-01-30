Sara Ces saca a la luz su primer poemario en solitario Cae la tierra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La joven leonesa, Sara Ces, acaba de debutar en poesía con su primer poemario en solitario Cae la tierra (Aliar Ediciones), una obra íntima; un recorrido por la herida, el duelo, la rabia y la resistencia, desde el pulso inicial hasta un nacimiento que solo pretende orientarse para seguir. Los lugares que parecían refugio resultan vacíos, violentos y alquilados. La tierra no deja de caer, y la caída no se oculta: se grita.

Cae la tierra se presenta como un archivo abierto que no se puede cerrar; puesto que se va llenando con los propios significados con los que el lector dota al texto.

La autora

Sara Ces, nacida en León en 1991, es graduada en Trabajo Social. En 2016 inicia un recorrido formativo en las artes escénicas a través de la actuación, ampliando posteriormente su interés hacia la dramaturgia y la dirección escénica. Ha publicado en revistas literarias y fanzines. Forma parte de las antologías Cal y Añil: La Casa Clava’ (Téchne e IEHCAM, 2025), A causa de tu ausencia (Ediciones Komala, 2025) y Mapa de lo indomable II (Ediciones Caleidoscopio, 2026). Actualmente forma parte de la dirección artística y poética del proyecto de arte textil Miedos y Eso, en colaboración con la artista Paz Cano.