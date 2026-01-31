El Musac es el '9' de España

El Musac destaca entre las propuestas culturales que hay en España. Así lo confirma el informe Lo mejor de la cultura 2025, elaborado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, en el que el Musac ha sido distinguido como la Insignia Cultural de Castilla y León. Se trata de un estudio anual en el que participan cerca de mil profesionales del sector cultural de toda España. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia también destaca gracias a una programación constante en la que su oferta se basa en el territorio y la singularidad desde un planteamiento global trasladable a otros entornos. En el caso del Musac, la gan virtud es haber sabido en los últimos años ofrecer continuidad y nombres de alta calidad que combinan su propia originalidad con el carácter mediático de muchos de ellos. Sirva de ejemplo la reciente exposición, actulamente en marcha, de Yoko Ono.

El informe, que recoge las 110 propuestas culturales más destacadas en todo el país, sitúa al Musac en primera posición dentro del ranking autonómico, con el 56 % de menciones del panel de la región. A nivel nacional, el Musac asciende hasta el puesto 22 entre las instituciones y eventos culturales más valorados de España y se posiciona, además, como el noveno museo más relevante del país, según la clasificación por tipologías culturales del Observatorio.

El informe Lo mejor de la Cultura es uno de los estudios más representativos del sector cultural español, pues integra las valoraciones de expertos —incluyendo directores de instituciones, comisarios, responsables de festivales, galeristas y otros agentes culturales— sobre las propuestas culturales más destacadas en disciplinas como arte, cine, música, pensamiento o artes escénicas.

Pero nada detiene al Musac. Y a la par informan que las exposiciones temporales Así como suceden las cosas, también nada sucede y Yasumasa Morimura. Autorretratos a través de la historia del arte pueden visitarse hasta el domingo 8 de febrero en las salas 1 y 2 del MUSAC. La primera investiga, a través de 39 obras pertenecientes a la Colección Musac de 35 artistas nacionales e internacionales, los lenguajes utilizados en la creación contemporánea. Autorretratos a través de la historia del arte permite ver, por primera vez en el Musac, siete fotografías de Yasumasa Morimura donadas por el artista japonés a comienzos de 2025. Se trata de obras pertenecientes a la serie Self-portraits Through Art History, en las que el Morimura se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental — Durero, Caravaggio, Rembrandt, van Gogh, o Vigée Le Brun, entre otros—, recreando algunos de sus autorretratos más conocidos.

Las muestras pueden visitarse hasta su fecha de clausura de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Con motivo de la clausura, se ofrecen dos visitas guiadas a estas muestras.