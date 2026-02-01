'Préstamo de amores' con Isamil9 y DGabriel, hoy en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Isamil9 se sube hoy al escenario del Teatro El Albéitar junto a Alberto de Gabriel, experimentado músico y guitarrista en diferentes proyectos y, entre ellos, Zabriskie como gran referencia. El concierto dará comienzo a las 19.30 horas y tiene un precio de 10 euros y un 50% de descuento para la comunidad universitaria presentando carnet + DNI. Venta en taquilla 15 min antes del concierto.

Explica Isamil9 que «del término préstamo, dice la RAE en su primera acepción que es la Acción y efecto de prestar (=entregar algo a alguien para que lo devuelva). Del término amor, leemos que es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Préstamo de amores nace desde la necesidad de entregar lo que durante años hemos ido guardando entre pecho y alma, en cuadernos y apuntes, en una simple servilleta, en un acorde a destiempo, en el cada día y en el cada adiós». Y añade un dato también a destacar: «Todo, de mil amores y, en amor y compaña, pues nos arroparán las voces de Arsel Randez, María Vázquez, Marcelo Tettamanti, Nacho Diez-Santos y Sol Gómez Arteaga».

Isamil9 es hija de bordadora y de albañil, nieta de gente humilde, de pueblos (pues tiene dos) de adobes y mares de trigo al sur de la provincia de León. Matadeón de los Oteros y Matallana de Valmadrigal. Isamil9 toma su nombre de un dato de la biografía de Miguel Hernández, su poeta de amor-muerte y vida.

Alberto De Gabriel nació en 1989, comenzó a tocar la guitarra de forma autodidacta a los 13 años motivado por los pasajes psicodélicos de The Doors y los riffs de Led Zeppelin, primeras influencias musicales que recibió de su hermano mayor. Dos años más tarde, interesado por la composición, escribe sus primeras canciones. También ha tocado en The Plastic Founders o Rob DeLion. Colabora en Estudios Tripolares como ayudante de dirección.