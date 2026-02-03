Sigue el 'lifting' del Emperador

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

El Teatro Emperador continúa avanzando con la modificación urbanística que ya está en manos del Ayuntamiento de León. El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León y candidata por el PSOE de León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio; y el senador Salvador Vidal realizaron una visita en el día de ayer al inmueble para ver de primera mano su estado actual.

Esta visita se ha hecho junto con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) que, representado por su secretario general Benjamín Marco Valero, pudieron observar cuál es el estado del teatro. Además, la cita contó también con la presencia de una arquitecta técnica del organismo que hizo posible una explicación más técnica, donde destacó las importantes limitaciones técnicas actuales que tiene el teatro y el posterior proceso administrativo y urbanístico que necesita. Todo ello para conseguir un espacio escénico moderno, funcional y que esté adaptado a las necesidades culturales que se ofrecen en el siglo XXI.

En el transcurso del encuentro se explicó que este proyecto tiene en mente que se lleve una profunda adaptación del edificio. Dicho cambio se verá condicionado por la concepción anterior que tenía el edificio como cine. Entre los principales cambios que se estudian están ampliar la inclinación del patio de butacas, elevar la altura del escenario y la ampliación del foso de la orquesta, además de remodelar los espacios técnicos y camerinos para que estos cumplan con la normativa actual.

Este plan especial, que ya ha sido presentado al Ayuntamiento de León con algunas modificaciones hace unas semanas, permitiría iniciar esta reforma que volvería a dar vida al Teatro Emperador más de 20 años desde su cierre.

símbolo leonés

Javier Alfonso Cendón comentó que el Teatro Emperador es «un símbolo cultural y emocional para León». El secretario general del PSOE de León quiso destacar en su intervención que «el Gobierno de España da pasos firmes de cara a hacer realidad la remodelación teniendo una hoja de ruta clara para devolver este espacio a la ciudadanía».

20 años cerrado

Este 2026 se cumplen 20 años desde el cierre del Teatro Emperador. El líder leonés mencionó que únicamente ha habido avances en esta tierra con el PSOE al frente. «Siempre que en esta tierra ha habido avances, ha sido gracias a las políticas socialistas. El Emperador es un claro ejemplo. Un proyecto que inició el PSOE y que ahora, gracias al esfuerzo del Gobierno sigue avanzando y se encuentra en su etapa final», afirmó refiriéndose a que durante la etapa de Zapatero hubo un compromiso de rehabilitar el edificio.

Ahora, el edificio entra en una nueva etapa, donde ya hay una propuesta para la reforma del mismo.

Desde 2006 el Emperador espera una reforma que le devuelva a la actividad que acogió grandes giras y a los mejores de la escena española