Famol arrancará el 12 de febrero con Aknot

El Festival Abierto de Música de Órgano de León (Famol) alcanza su sexta edición con un programa que reúne siete propuestas diseñadas para mostrar la versatilidad del órgano y su presencia en géneros tan diversos como el jazz, funk, soul, rock & roll, R&B, pasando por la música clásica o el vibrante Groovy Jazz. Esta mañana la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado; se ha reunido con el director del festival, Daniel de Madariaga; y el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León, Diego Soto, para ultimar los detalles de la celebración de este evento.

a nueva edición arrancará el próximo jueves, 12 de febrero, con el concierto de Aknot (Adra Karim Northern Organ Trio) en el teatro El Albéitar de la Universidad de León, a las 20.30 horas. Liderado por el virtuoso indonesio Adra Karim, este trío de jazz se ha consolidado como uno de los combos más dinámicos de la escena actual.