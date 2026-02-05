Raquel Jaén, directora del Museo San Isidoro: «Conoceremos a Urraca I como reina y como persona»

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

El Museo de San Isidoro de León guarda entre sus paredes muchas reliquias dignas de ser contadas y, por supuesto, visitadas por todo leonés o turista que quiera conocer un trozo de la historia que tiene y desprende la ciudad de León. Urraca I es conocida por ser reina de León entre los años 1109 y 1126. Para conocer la historia de esta reina se puede visitar el Museo de San Isidoro de León, donde aguardan un poco de la vida personal y profesional de este personaje histórico para la ciudad.

Raquel Jaén, Directora del Museo de San Isidoro de León junto con Arturo Martínez, periodista de Esradio, Roberto Nuñez, presentador de El ‘Filandón’ y Pacho Rodríguez, periodista de la sección de cultura de El Diario de León han comentado en el programa de ‘El Filandón’ qué prepara el museo de cara a recordar a Doña Urraca I 900 años después de su muerte.

Durante el programa se habló de la oferta de actividades que se van a proponer durante este aniversario. También se comentó la historia de la reina, cómo se vivió durante su época el reinado, cómo fue criticada para luego ser respetada y las novedades que León tenía en esa época para no dejar tirada a las reinas en caso de defunción de sus respectivos maridos.

Museo

Una cita indispensable. Para Raquel Jaén es muy importante que visitar el Museo de San Isidoro se convierta en una cita indispensable para las personas que hacen parada en León. Quiere que los turistas y los propios leoneses tengan un museo a la altura de la historia que ostenta este personaje. «Queremos que los visitantes de León se quieran quedar mínimo un fin de semana para que puedan verlo todo», comentó Raquel durante una de sus intervenciones refiriéndose a que quiere que León crezca como atractivo turístico para que la gente se quede más tiempo en la ciudad.

Actividades

El museo contará con actividades dirigidas hacia todos los públicos. Un objetivo propuesto por la propia Raquel Jaén es conseguir que todo tipo de públicos se quieran acercar a ilustrarse de la vida de Doña Urraca I de León. Entre las actividades que se contemplan están las exposiciones temporales, distintas conferencias de profesionales, visitas teatralizadas para los más pequeños y algunos espectáculos como una ópera que será «la primera ópera que se va a realizar en España en honor a una reina».

Historia

La historia de León merece un mayor reconocimiento. El museo quiere conseguir que todo tipo de públicos quiera conocer la historia de León, ya que para Raquel es «muy poco conocida comparada con otras zonas de España». En el museo se busca dar a conocer un trozo de la historia que para la directora «merece ser contada porque tiene una gran historia por detrás». Esto viene debido a que en otras zonas de España sí que se conoce la historia de forma más profunda y que en León, por el momento no.

Doña Urraca I

Una gran reina a pesar de las críticas. Esta reina fue duramente criticada, pero, a pesar de ello consiguió dejarle los mismos territorios a su hijo Alfonso VII. Por ello, para Raquel, a pesar de las críticas que ha tenido Urraca I, para ello es una «grandísima reina y el museo quiere reivindicar su imagen como lo merece a pesar de las críticas que ha ido recibiendo a lo largo de su vida y de la historia». Además, en esta parte se hizo referencia a El Infantado de León que, en esa época, era más moderno y contaba con más novedades que en el resto de España. «Una reina a la cuál se le moría su marido se quedaba sin nada salvo en León, donde sí se encontraban protegidas en este aspecto», recalcaba la directora del museo. Durante la visita se podrá conocer los dos ámbitos más relevantes de la vida de Urraca I: lo personal y lo profesional. De esta forma se podrá conocer más de cerca la vida que llevó esta reina durante todo su reinado y fuera de él.

Panteón real

El cuerpo de Urraca I, en el Panteón Real. Esta reina, antes de su muerte, trasladó el deseo de ser enterrada en su ciudad, León. Por ello, cuando ocurrió fue trasladada hasta el Panteón Real que se encuentra en el propio museo. Eso sí, no se sabe con exactitud cuál de todos los cuerpos que hay es el de ella, a pesar de que con el tiempo, Raquel asegura que se podrá confirmar. «Estamos realizando avances acerca de conocer cuál es el cuerpo realmente de Urraca I de entre todos los que hay. Con el tiempo, con los avances que estamos haciendo se conocerá la realidad», aseguraba Raquel con respecto al desconocimiento, por ahora, de el cuerpo de Urraca I.

