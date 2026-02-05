El elemento desprendido de la Giralda es una jarra de azucenas de bronce colocada en 1751

Publicado por EFE Sevilla Creado: Actualizado:

El elemento desprendido de la estructura de la Giralda, previsiblemente debido a la lluvia y el viento, y que ha obligado a acordonar la Plaza Virgen de los Reyes de la capital andaluza, es una de las jarras de azucenas que coronan las cuatro esquinas de la terraza del campanario desde 1751.

Emergencias del Ayuntamiento ha informado en sus redes sociales de que los desprendimientos se han detectado poco antes de las 7 de la mañana y, 15 minutos después, se ha acordonado la plaza situada en su base.

La azucena que se ha desprendido está elaborada en bronce fundido y forma parte de un conjunto de cuatro idénticas, que tras deteriorarse fueron retiradas y recolocadas en los años 70, sin que desde entonces hubiesen sufrido problema alguno.

El Cabildo Catedral ha informado a EFE de que nada más amanecer se ha realizado una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda por parte de los técnicos responsables de la Catedral, sin detectarse otros defectos aparentes.

No obstante, se mantendrá el perímetro de seguridad en torno a la torre, hasta tanto se pueda efectuar una revisión más en profundidad con medios auxiliares, que permitan descartar la existencia de peligros.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente del decreto de la licencia del Ayuntamiento para iniciar su restauración, concluye el Cabildo.