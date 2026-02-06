Discos Lizard celebra en Espacio Vías cuatro años de vida en vinilo

Discos Lizard, la tienda de Juancho López, leonés fundamental en clave de rock, cumple cuatro años de vida surcando la vida en vinilo con una propuesta que permite acceder a los mejores discos y a los que demandan los grandes gourmets de los discos de siempre. Hay de todo en la viña de Lizard pero lo que más, ganas de música. Por eso estos cuatro años llegan por todo lo alto con concierto en el Espacio Vías y djs después en El Gran Café.

Es ahí donde sale otra faceta musical de Juancho como es la de promotor ee conciertos. Y que no es la única puesto que hay la de músico, roddie o melómano. Haciendo el alto en la primera de sus actividades él mismo presenta a las bandas de esta intensa cita con el rock y territorios aledaños.

El concierto dará comienzo a las 20.00 horas y las bandas son Twin Ghost (Madrid), Montefurado (Gijon), The Meows (Barcelona) y los leoneses Turbina. A las 12.00 horas comenzará la fiesta en El Gran Café.

Señala Juancho López que "Turbina es una banda de reciente creación, formada a principios de 2025 por músicos procedentes de Ultrapus, Mezcal y Motor 77. Su propuesta es un rock and roll más simple, rápido y contundente. En noviembre grabaron dos temas en el estudio Quadraphonic, que verán la luz próximamente en vinilo. Sus directos están repletos de actitud y contundencia, como el que ofrecerán en esta cita en león, en la que además de sus canciones también sonarán versiones de Ilegales, Dictators e Invaders. Después será el turno Twin Ghost, banda madrileña con un look fantasmagórico. Sus canciones son una mezcla de riffs oscuros y ritmos trepidantes. Este año actuaran en el Azkena Rock Festival, y de forma previa en este concierto aniversario".

Respecto a Montefurado, llegan con su elepé Heavy Heads. "Editado en el 2025 ha recibido muy buenas críticas y se encontraba en muchas listas de lo mejor del año. Brillantes guitarras con influencia del mejor rock americano con toques de psicodelia y sonido Costa Oeste. La banda de Marcos Montoto, posiblemente unos de los mejores guitarristas del país, derrocha en directo clase y buen hacer. Una de las grandes bandas de roots R’N’R, punk-rock, garaje, power pop y música negra de todo el país regresa a los escenarios. The Meows llevaban mucho tiempo inactivos, pero volvieron a reunirse para el Sant Antoni Pop Festival de Bextí, lo que les sirvió́ de excusa para consolidar una de las reapariciones más deseadas. Los de Barcelona tocaran temas de The Meows (1999), More & Better (2001), At the Top of the Bottom (2005) y All You Can Eat (2011). En 2024 publicaron un disco de rarezas y versiones, All you gotta do (Familiy Spree Recording)".