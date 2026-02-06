'Tres adioses', de Isabel Coixet, retan a los estrenos de cine fantástico y animación

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Cine de animación por partida triple, además de fantástico con 'Hellboy: El hombre retorcido', 'Primate' y 'El rastro del lobo', compiten en taquilla con el último filme de Isabel Coixet, 'Tres adioses', o 'La fiera', con Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre y la adrenalina del salto base.

'Tres adioses', lo nuevo de Isabel Coixet

La directora Isabel Coixet ha adaptado algunos relatos del libro 'Tres cuencos', de la escritora italiana Michela Murgia, un conjunto de historias que se entrelazan.

Tras lo que parecía una discusión sin importancia, Marta y Antonio se separan. Él, un chef con futuro, se refugia en sus fogones; ella, en su silencio, y su tristeza se transforma en una aparente falta de apetito, pero en realidad detrás hay un problema de salud.

A partir de ahí, cambia el sentir de su existencia: la comida sabe mejor, la música le llega como nunca y el deseo despierta sus ganas de vivir sin miedo.

'La fiera', tres hombres que aman el riesgo

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, representan al saltador base y alpinista Darío Barrio, al deportista Álvaro Bultó y a Armando del Rey, el único del grupo de amigos que ha salido ileso de la práctica de deportes de riesgo y que ha colaborado en la película que dirige Salvador Calvo.

Tres amigos unidos por su pasión por los deportes extremos, que el filme aproxima a la vida "de estos saltadores, pero también a su entorno familiar, sus parejas, padres, madres e hijos que viven en un frágil equilibrio entre el amor y el miedo".

'La tarta del presidente', ingenio infantil para sobrevivir en Irak

Avalada por el premio de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes, 'La tarta del presidente' relata la lucha a diario por sobrevivir bajo las sanciones en el Irak de Sadam, donde Lamia, una niña de nueve años, debe echar mano de su ingenio para reunir los ingredientes de la tarta obligatoria para celebrar el cumpleaños del presidente Sadam Huseín o atenerse a las consecuencias: la cárcel o la muerte.

'El rastro del lobo', una distopía alarmante

Sofía vuelve a su pueblo, su casa es la única que genera vida gracias a su pozo de agua, que permite mantener el huerto y el ganado. Su padre, Gabriel, está a punto de morir a causa de una vacuna inoculada hace 25 años por un gobierno fascista que impulsó la política del hijo único, condenando a todo aquel que tuviera más de uno a una muerte programada.

Ella lucha por conseguir uno de los antídotos que el nuevo gobierno ha puesto en marcha para parar los efectos del veneno.

'Primate', cómo sobrevivir a un chimpancé rabioso

Tras regresar de la universidad, Lucy se reúne con su familia, incluido el chimpancé Ben. Pero el simio contrae la rabia durante una fiesta en la piscina y se vuelve muy agresivo. Lucy y sus amigos se atrincheran en la piscina e idean formas de sobrevivir a los ataques del feroz chimpancé.

'Hellboy: El hombre retorcido', el estreno de Jack Kesy como superhéroe

Jack Kesy es el tercer intérprete en meterse en la piel de Hellboy tras Ron Perlman (2004 y 2008) y David Harbour (2019), en esta nueva película en la que el superhéroe y un agente novato del BPRD (Agencia para la investigación y defensa paranormal) se quedan varados en los Apalaches rurales de los años cincuenta. Allí descubren una pequeña comunidad embrujada, liderada por el Hombre Torcido.

'Gemma Galgani', vida y canonización de una santa

Gemma Galgani cuenta la historia de la mística italiana, la primera santa del siglo XX, que exprimió con vehemencia su vida como cualquier otra joven.

Siempre deseó ingresar en una orden religiosa, pero el destino le tenía reservado algo mucho más intenso. Fue canonizada en 1940, y según dijo el papa Pío XII era "la flor más hermosa de nuestro pontificado".

'Evolution', exóticas mascotas extraterrestres

Esta película de animación española con mucho humor, invita a recuperar "nuestro instituto más salvaje", dicen sus directores Julio Soto y Zayra Muñoz.

Una sustancia extraterrestre mezcla el ADN de Zoe con el de sus exóticas mascotas y empieza una divertida aventura donde los humanos se animalizan, los animales se humanizan y todos tienen que ponerse de acuerdo para salvar el mundo.

'Xana y el secreto del tiempo', con el reloj en las manos

Nominada en el último Festival de Sitges a mejor largometraje de animación, la película narra como una niña de un humilde pueblo pesquero se hace con el "Reloj del Tiempo" tras la colisión accidental de un barco.

Este misterioso dispositivo le otorga la capacidad de controlar el tiempo, pero también atrae la atención de una poderosa organización decidida a darle caza.

'Billy, el hámster cowboy', aventuras animadas en el Oeste

Billy ha crecido en el salvaje oeste y se ha criado con las fascinantes historias que le contaba su padre, acostumbrado a recorrer las llanuras en busca de aventuras. Tiene su traje de vaquero y un gran deseo de explorar la zona, acompañado de su amigo Jean-Claude, una lombriz de tierra, y Suzie, la pequeña hurona. inesperados.

'Stray Kids: The dominATE Experience', héroes del K-pop

Esta película‑concierto recorre la historia del fenómeno mundial que representa el grupo de K-pop 'Stray Kids', mostrando su impacto dentro y fuera del escenario.

'Bertolucci. Nuestra magnífica obsesión', pasión por el cine

El documental, dirigido por Marco Spagnoli, utiliza material de archivo inédito para narrar la amistad de un grupo de jóvenes, entre ellos el propio Bertolucci, Marisa Paredes, Stefania Sandrelli, Dario Argento o Wim Wenders; nombres memorables del cine, que define como una "familia cinematográfica y carismática", reunida en torno al referente de la cultura italiana, Bertolucci.