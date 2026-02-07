La academia lleva a Asturias los Decreta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los actos del programa Leyes Pioneras del Reino, organizado por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León junto con la Junta General del Principado de Asturias, y que se viene celebrando en Oviedo desde el pasado 16 de enero con una serie de conferencias que han sido seguidas con gran interés, dada la profundidad de los planteamientos de los ponentes que han ido interviniendo semana tras semana, contaron ayer con la lectura de los Decreta. Así mismo continuan las visitas guiadas que completan estas actividades y que se están celebrando cada día en el Palacio de los Condes de Toreno consolidando una exposición que sitúa a León en el centro del relato del parlamentarismo europeo medieval. Esta exposición se prorrogará una semana más, hasta el 14 de febrero, para dar cabida a las numerosas peticiones que se están recibiendo al respecto.

En el acto de celebración de este viernes fueron leidos todos los preceptos de los Fueros y decretas en la Cámara de representación ciudadana de la Junta General del Principado de Asturias con el fín de dar a conocer a los ciudadanos las leyes pioneras del Reino de León vinculado, estrechamente con Asturias, por un hilo conductor desde tiempos inmemoriables.

Clausuró el acto José Luis Chamosa, presidente de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León y Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias.

El pasado 30 de enero se celebró una conferencia a cargo de Avelino Gutiérrez y presentada por Eva Ledo, consejera de Educación.