La casona de San Feliz alberga mañana una charla sobre 'Don Vito'

Mañana, la Casona de San Feliz acoge a las 19.30 horas una conversación entre el editor Héctor Escobar y la periodista Cristina Fanjul, coatora junto a Víctor del Reguero del ensayo Don Vito. Una historia de mafia, política y carbón dentro del espacio Bienvenido Mr Libro. Editada por Akal, la obra describe una trama de corrupción que orbita alrededor del empresario minero Victorino Alonso, pero que tiene otros «colaboradores necesarios» como administraciones, cargos políticos, sindicatos, empresarios y la «sociedad en general» para conformar un saqueo en toda regla de miles de millones de euros de fondos públicos que nunca llegaron a destinarse a sus fines. Es una historia de corrupción alrededor de un «solucionador» que los partidos políticos aprovecharon para librarse de un problema y, a su vez, conseguir réditos. El libro es el resultado de una investigación de cuatro años buceando en archivos y con entrevistas personales con los testigos directos del auge de Victorino Alonso desde que, el 28 de septiembre de 1994, se hiciera con la Minero Siderúrgica de Ponferrada. A lo largo de las casi 600 páginas de «Don Vito...», hay testimonios de expresidentes autonómicos, exministros, exalcaldes de las cuencas mineras, exfiscales, empresarios, sindicalistas y, por supuesto, mineros, aunque también hay ausencias. Las más reveladoras.