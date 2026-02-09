‘Las nieves de antaño’ se derriten, pero no de la memoria

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

Otro año que las nevadas ya no son lo que eran. El proyecto alojado en la Fundación Cerezales Antonio y Cinia (FCAYC) se clausura el próximo 15 de febrero. ‘Dónde estarán las nieves de antaño’ se configura como una «exposición de ensayo», donde las expresiones humanas, desde lo artístico a lo musical o de lo antropológico a lo etnográfico han permitido no solo traer los recuerdos, sino compartirlos con aquellos que no han conocido las nevadas de antaño.

La exposición que está comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego y el equipo de FCAYC se inauguró el pasado 2 de noviembre y ya ha tenido la visita de más de mil personas. Aún se puede visitar en el horario establecido que es de martes a domingo de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, el lunes permanece cerrado durante todo el día.

LA NIEVE ES PROTAGONISTA

«No solo se están perdiendo las nevadas de antes, sino palabras, objetos, formas de pensar y de vivir», explican los comisarios de la exposición. Desde los barajones (tipos de raquetas para caminar sobre la nieve) provenientes del Museo de los Pueblos Leoneses situado en Mansilla de las Mulas a la obra «Schlitten», que en español significa trineo, de Joseph Beuys. La nieve en su totalidad se convierte en un lugar en el que sobrevivir y no siempre bucólico.

«La nieve tiene la característica de cubrir todo con su manto blanco, pudiendo convertirse en un gran sudario». Algunas obras amplían una visión que no siempre es positiva de este fenómeno. «Variaciones Winterriese» de Inés García o algunos extractos del «Libro del Frío» de Antonio Gamoneda son algunos ejemplos de esa perspectiva que no siempre tiene que ser positiva.

La representación de la nieve y la relación que tenemos con ella también es abordada desde la ciencia y perspectiva antropológica como los primeros dibujos que se hicieron de copos de nieve por una desconocida hasta el momento como era Francis E. Chickering hasta estudios críticos más recientes del Pirineo aragonés de Eduardo Marco Miranda.

Para el comisario la contemplación de la nieve tiene un aspecto placentero, pero que también se presenta como un fenómeno terrorífico. Se puede ver en la selección de fotografías del siglo XIX y principios del XX de muñecos de nieve de diferentes partes del mundo.

OBRAS REPRESENTADAS

Más de una treintena de materiales artísticos y documentales se pueden ver durante el recorrido. Estos son de procedencia nacional e internacional. El visitante puede acercarse a una amplia variedad de perspectivas de la nieve, donde conecta, no solo con sus propias memorias, sino también con las del género humano a lo largo de la historia.

Artistas de la talla de Richard Long, que fue el representante de las primeras tendencias del Land Art, los pintores Natividad Bermejo y Xesús Vázquez, los fotógrafos Paco Mesa y Lola Marazuela y los cineastas Geoffrey Jones y los hermanos Lumiere han donado materiales que, durante el recorrido se pueden visualizar.

ALBERTO RUIZ DE SAMANIEGO

El comisario principal junto a FCAYC, Alberto Ruiz de Samaniego es doctor de Filosofía y profesor de Estética de la Universidad de Vigo. Además, también es crítico y comisario de exposiciones como ‘Dónde estarán las nieves de antaño’. Durante su vida ya ha conseguido premios como el Premio Espais a la crítica de arte en 1997 y el Premio de aforismos de la Fundación Rafael Pérez Estrada en 2022.

