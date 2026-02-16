'Storyboard' del Renacimiento

Aunque quede mucho por hacer, el incipiente boom de los retablos de León tiene artífices y es intrínseco a su valor histórico y artístico. Pero tiene esos nombres propios también, que son contemporáneos y coetáneos de los que estén leyendo esto hoy 16 de febrero de 2026. Son entusiastas, héroes y guardianes de los retablos de León. "En ellos hay iconografía, lo cristológico, Dios padre personificado, un resumen del mundo religioso, pero también el ser humano, las clases sociales...». Lo explica Irene del Canto Mínguez, experta en la materia, graduada por la Universidad de León en Historia del Arte y Máster en Cultura y Pensamiento Europeo. Es autora del proyecto y ahora libro para revalorizar e inventariar los retablos y piezas escultóricas elaboradas por la escuela de Juan de Juni en la zona del Esla-Campos.

Este arte que es religioso y popular ofrece una panorámica sociológica de lo que ocurría en esos pueblos de León. Irene del Canto es uno de esos ejemplos que merece todo el protagonismo gracias a su trabajo que concreta en el excelente libro que es todo un catálogo de los retablos de su zona (ella es de Palanquinos). Y, por supuesto, Jesús Revilla, que desde Balle de Scapa ha sido con su equipo auténticos revitalizadores y creadores de la Ruta de los Retablos. Es más, hay un momento en el que Del Canto, que combina erudición y juventud, se refiere así: «Los retablos de Jesús...». Y hace preguntar si se refiere a Revilla y resulta que sí y permite apreciar que ellos, junto a otros más, están entregado a la puesta en valor de manifestaciones artísticas que son como un story board del Renacimiento.

En otro momento se refiere Del Canto a la Escuela de Juni y remite a estudios que sitúan parte de la escultura leonesa del siglo XVI en torno a la figura de este nombre mítico y que da pie a que se hable de escuela juniana leonesa. Y también implica Irene del Canto al Instituto de Humanismo y Tradición Clásica con entidad gracias a la que sale el libro.

Así culmina la investigadora leonesa una labor que será clave en la promoción cultural de Palanquinos, donde vive, y todo su entorno. Y recapitula explicando que tras comenzar este proyecto en 2024 en el marco de una beca Ralbar de dinamización rural (aunque recuperando investigaciones que había realizado anteriormente) ve la luz el catálogo de la retablística del circulo de Juan de Juni en la zona del Esla-Campos. Siguiendo el ejemplo de la labor realizada por los citados antes del Balle de Scapa, un conjunto de piezas notables concentradas en esta zona de la provincia, realizadas por dos de los más aventajados discípulos de Juan de Juni, Juan de Angés y Bautista Vázquez habían caído en el olvido, eran desconocidas o simplemente reseñadas en el ámbito académico o no habían sido objeto de descripciones exhaustivas, dejándose de lado la riqueza de su programa simbólico.

«En este libro, recopilo la información más actualizada y las conclusiones en base al estudio de estos retablos y piezas escultóricas, no solo sobre cada obra en particular, si no datos que arrojan luz sobre sus artífices y sobre su época. Aún con todo, es un paso más», afirma.