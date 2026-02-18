Cristina Fanjul cuenta la memoria de un siglo en una novela

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La isla de Garibaldi (Eolas), primera novela de Cristina Fanjul, periodista de Diario de León, es un siglo de la historia de todos en España, de la Guerra Civil, de las generaciones protagonistas y las posteriores y de unos personajes que forman la historia con su existencia a medio camino entre el relato histórico y la vivencia entre la memoria, la culpa y la identidad. Mañana jueves se presenta a las 19.30 horas en el Club de Prensa de Diario de León con la participación de la propia autora y en compañía de Joaquín S. Torné, director de Diario de León, y Héctor Escobar, editor de Eolas.

La historia arranca en uno de los momentos más decisivos del siglo XX español. Tras la sublevación militar que parte España en dos, un coronel del ejército es condenado a muerte. Cuando todo parece perdido, un minero, humilde y anónimo, se sacrifica para salvarlo y muere en su lugar. Ese gesto —un intercambio de vidas— se convierte en el eje moral de la novela. El militar sobrevive, pero lo hace cargando con una deuda imposible de saldar: la de una vida prestada que lo acompañará durante los años oscuros de la guerra y la posguerra. Desde ese punto de partida, La isla de Garibaldi despliega una narración de largo aliento que recorre casi un siglo de la historia española.

Cristina Fanjul, por su parte, cuenta que «por un lado he escrito este libro para ver que soy capaz de escribir una novela. Me puse a escribir un libro que en principio iba a ir sobre el Expediente Picasso. Siempre ha habido un enigma, sobre qué pasó, qué pasó con lo demás. Me quería centrar en eso y en la Guerra de Marruecos. La Guerra de Marruecos para contar que para España fue un punto de inflexión. Y esa guerra fue el origen de alguna manera de todo lo que nos ha pasado hasta ahora».

Igualmente aporta Fanjul que quería hacer una novela sobre el Expediente Picasso y la Guerra de Marruecos. «Mi abuelo materno estuvo en esa guerra y, aunque no le llegué a conocer, mi abuela vivió en Marruecos con él y me había hablado mucho de todo aquello. Siempre había tenido la idea de escribir sobre ello porque me parece un momento fundamental; esa guerra y la anterior de Cuba son, de alguna manera, la génesis de cuanto pasó durante el siglo XX en España», señala.

Y entre medias, la voz de Sara, sobre la que afirma que «ella es la que reflexiona sobre cómo la conciencia de toda su familia forma parte de la conciencia de la sociedad española, porque al final todos tenemos abuelos que lucharon en un bando o en el otro. A través de ella, intento reflejar cómo el maniqueísmo en torno a la guerra civil lo único que hace es meternos otra vez en el bucle y no dejarnos salir. De alguna manera es esa tercera España, que luchó en distintos bandos, pero intentando conservar la humanidad y la legalidad del país, la que tiene superar esta mediocridad que nos lleva a seguir en las trincheras».