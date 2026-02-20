León corona la Sagrada Familia

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Sagrada Familia ha alcanzado los 172,5 metros de altura tras colocar el brazo superior de la cruz, la última pieza de su torre más alta, la torre de Jesús. Tvitec, empresa berciana, ha sido la responsable de la creación de esta estructura de cristal, que se ha creado pieza a pieza siendo un trabajo de orfebrería de primer nivel, que nunca antes se había contruido. Una pieza hecha expresamente para finalizar una de las partes más importantes y esperadas de la Sagrada Familia.

Miles de personas se han congregado tanto física como telemáticamente durante la mañana para visualizar un hito histórico: tras más de un siglo, el edificio diseñado por Antoni Gaudí ha finalizado la contrucción de las torres y está cerca de finalizar sus obras. «Es un día importante. Se acaban las seis torres centrales», ha celebrado el arquitecto y coordinador del templo, Jordi Faullí. La Sagrada Familia es, desde el 30 de octubre de 2025 la iglesia más alta del mundo y, con esta nueva estructura crece hasta los 172,5 metros de altura, consolidándose como tal. Un detalle a tener en cuenta es la poca diferencia de altura que existe entre la iglesia (172,5) y Montjuic (177). Esto se debe a lo religioso que era Antoni Gaudí y que no quería que una obra humana superara a la obra de Dios.

Tvitec, en este hito, tiene mucho que ver, ya que los brazos de la cruz que ha coronado a la Sagrada Familia en el día de ayer están hechos en esta misma empresa. Desde Tvitec trasladan que el trabajo de orfebrería que se ha realizado ha sido de primer nivel y de una calidad máxima, que nunca antesse había construido y que de esta forma realza la arquitectura de la catedral con cristal curvo y poliédrico. El trabajo fue desarrollado en una línea especial en el Bayo, pieza a pieza específica, para lo que será la denominada Torre de Jesuscristo, que lleva un mirador en lo más alto del edificio.

Está previsto que la torre se inaugure sobre el 10 de junio, fecha en la que también se espera que el Papa León XIV asista a la ceremonia, ya que se encontrará esos días en España. En esta inauguración también es altamente probable la asistencia de miembros de la Casa Botines Gaudí, situada en León, ya que la relación con la Sagrada Familia se encuentra ahora mismo en su «mejor momento». «La relación actual con la Sagrada Familia es inmejorable. Al principio costó un poco, pero en la actualidad está en su mejor momento. Además, también recibió el pasado diciembre por nuestra parte el III Premio León de Plata, lo que también hace ver que nuestra relación es muy buena. Estaremos allí», comenta Jose María Vallego, director general de Fundos y persona responsable de la gestión del Museo Casa Botines Gaudí.

Nueva meta

Tras completar en altura la iglesia, el próximo reto es la construcción de la fachada de la Gloria. Sin embargo, esta fachada está envuelta de polémica porque su construcción implica el derribo de dos islas de casas, que afecta a 3.000 viviendas.

