La ancestral trampa del oso que hace único a Rosales, un municipio de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Situado en la comarca de Omaña, al norte de la provincia de León, Rosales es uno de esos pequeños pueblos que resisten al paso del tiempo y a la despoblación rural. Integrado en el municipio de Riello, este núcleo de población conserva la esencia de la montaña leonesa: paisajes abiertos, arquitectura tradicional y una historia marcada por la vida comunal y el esfuerzo agrícola.

A más de 1.300 metros de altitud, Rosales domina el valle desde las laderas de la montaña, ofreciendo una panorámica característica del noroeste de Castilla y León. Sus calles, organizadas en barrios tradicionales, mantienen construcciones de piedra y tejados de pizarra que hablan de una adaptación centenaria al clima y al terreno. El silencio, apenas interrumpido por el viento y el ganado, es hoy una de sus señas de identidad.

Cortín por dentroVictoria Diez

La historia de Rosales está profundamente ligada a la economía de subsistencia. Durante generaciones, sus habitantes vivieron del cultivo de centeno, lino y huertos familiares, así como de la ganadería. La organización concejil, típica de la montaña leonesa, marcó la gestión de los montes comunales y la vida colectiva. Sin embargo, como tantas otras localidades de la provincia, el pueblo sufrió un acusado descenso demográfico a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la emigración hacia las ciudades vació progresivamente sus casas. A pesar de ello, Rosales mantiene vivas algunas tradiciones populares que refuerzan el sentimiento de pertenencia de quienes regresan en verano o en fechas señaladas. Las celebraciones locales y las reuniones vecinales continúan siendo un punto de encuentro intergeneracional, donde se comparte memoria y se reivindica el valor del entorno rural.

Manteles de ganchillo realizados por Mari.victoria diez

En la actualidad, Rosales quiere reivindicar su patrimonio cultural, su sitio en el mapa geográfico leonés y español. Para ello quieren destacar algunas de sus estructuras o monumentos más representativos y característicos como por ejemplo el cortín que tan bien cuidado tienen y que, en esas condiciones «no tienes muchos para ver en la provincia».

El oso y el cortín

El oso y los cortines siempre han ido de la mano. Allí donde hubo oso, surgió la necesidad de proteger las colmenas, y así nació el cortín: una construcción tradicional levantada para resguardar los truebanos —colmenas elaboradas con troncos huecos de roble, con una o dos cruces de madera en su interior, donde las abejas construyen sus panales—. Hablamos de cortines porque están profundamente ligados a las zonas donde históricamente ha existido el oso. Son una respuesta directa a la presencia del plantígrado, una muestra de ingenio popular y de adaptación al entorno.

Casualidades de la vida, paseando por el monte, en el pequeño pueblo de Rosales aparecieron dos auténticas joyas etnográficas, conservadas en un estado poco habitual. En esta zona, uno de ellos mantiene todavía buena parte de su estructura original: truebanos de roble protegidos por sólidas paredes de piedra, testigos silenciosos de las visitas del plantígrado. Estos elementos no solo forman parte del paisaje; reafirman que Rosales fue y sigue siendo tierra de oso y de colmenas. El paso del tiempo ha respetado estas dos construcciones, poco habituales en la zona de Omaña, que hoy constituyen un valioso legado de la arquitectura tradicional y de la relación histórica entre el hombre, la abeja y el oso.

Pero Rosales no es solo el cortín, sino que es mucho más. Un edificio emblemático se sitúa en el pueblo. Una iglesia que, por su importancia, se podría considerar como el monumento más importante del municipio, un lugar, el cual Rosales «ya piensa en mirar de hacerla Bien de Interés Cultural (BIC) para que esté más protegida». Eso sí, la pieza menos común sigue siendo el cortín del que se ha hablado con anterioridad.

Manto de la virgen hecho a mano por Paquita, una vecinaVictoria Diez

La parroquia de rosales

«El templo está dedicado a la Natividad de Nuestra Señora, cuya festividad —celebrada tradicionalmente el 8 de septiembre— marcaba uno de los hitos principales del calendario local. Desde el punto de vista arquitectónico, no responde a los grandes estilos académicos (gótico, renacimiento o barroco monumental), sino a la denominada arquitectura religiosa vernácula: edificaciones levantadas con recursos locales, soluciones técnicas tradicionales y escasa ornamentación. Precisamente por esa condición no estilística, su datación resulta compleja», comenta un investigador.

«Desde el exterior, el edificio presenta un volumen compacto y macizo, con escasos vanos: la puerta principal y la ventana que ilumina el altar mayor concentran prácticamente toda la apertura al exterior. En el costado sur se adosan la sacristía, el pórtico y la huesera. Sobre la puerta de esta última aún se conserva un motivo iconográfico inequívoco —calavera y tibias— que señalaba su función funeraria. Al norte se encontraba el antiguo cementerio y, a los pies, se eleva la espadaña que alberga las campanas, elemento característico del paisaje sonoro rural», agrega.

«Especial relevancia tiene el frontal de altar de guadamecí, datado en el siglo XVIII. Realizado en cuero repujado y dorado, constituye una pieza excepcional por su rareza de conservación in situ. El guadamecí, técnica de origen medieval y difusión peninsular, combina artesanía, policromía y dorado sobre piel curtida. Completan el conjunto elementos de notable interés etnográfico: la tribuna del coro, ricamente policromada con marmolados en rojo y azul y decoraciones de guirnaldas florales; la antigua pila bautismal; el escaño reservado a los hombres mayores del pueblo, reflejo de una organización social jerarquizada; la cajonera de sacristía y el armario-archivo, la lámpara de aceite o los hacheros. Todos ellos, más allá de su valor estético, documentan formas de religiosidad propias del mundo rural leonés», finaliza.

Y esto es solo a nivel estructural porque Rosales es mucho más, es su gente la que se reivindica. Unas personas que se ayudan entre ellas y apoyan al pueblo como Paquita, una vecina de Rosales que realizó un manto, a mano, para la virgen de la iglesia. O, como por ejemplo, Manuela María Cuesta Martínez, otra vecina que, por desgracia ya no está, pero que todos recuerdan la destreza que tenía con los dedos que convertían el hilo en arte como lo hizo, hace unos 30 años, dos manteles de ganchillo que coronan desde entonces el altar de la iglesia, bordados en hilo blanco con diversos motivos florales y religiosos. Para el pueblo esta obra es «memoria tejida y la expresión de una mujer que quiso formar parte con arte humilde y sincero de la historia de su iglesia y de su pueblo. Un pueblo que, por cierto, no la olvida».

Rosales ya ha reivindicado su patrimonio cultural algo que todo pueblo debería hacer porque historias como esta merecen ser contadas y no olvidarlas nunca, ya que las historias que se viven y se cuentan en los distintos municipios son momentos importantes que ocurren en España y su territorio.