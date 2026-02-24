‘Los Maragatos de la Puerta de San Pedro salen a la luz

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Como ejemplo y testimonio de las no pocas relaciones e influencias entre la región leonesa y la gallega, el Museo de los Pueblos que depende del ILC de la Diputación Provincial acoge hasta el 10 de marzo Los maragatos de la puerta de San Pedro, exposición en torno a una familia maragata de comerciantes asentada en la ciudad de Lugo desde finales del siglo XIX y que acabaron por convertirse en una saga enormemente popular en esa capital.

La muestra cuenta la realidad histórica «de unas gentes, los maragatos, que, por necesidad y vocación, se dedicaron a una especial trashumancia entre la costa gallega y Madrid, transportando todo tipo de mercaderías en un tiempo de muy difícil conexión -comentó Julio Giz, presidente del Colectivo Egeria y responsable del proyecto-. Y que, cuando el ferrocarril rompe aquella tradición varias veces secular, muchos acabaron asentándose en los lugares que mejor conocían para dedicarse al comercio de productos básicos y poniendo, al menos en lo que a Galicia se refiere, las bases del moderno comercio». Julio Giz, que estuvo presente en la apertura de la muestra junto a Lucas Morán, director del Museo de los Pueblos Leoneses, y a Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos del ILC, también explicó que los primeros maragatos de la saga protagonista de la exhibición «venían de Santa Colomba, en el corazón de Maragatería, y se estima que el primero de ellos, Tomás Pérez Carro, llegó a Lugo en 1880 después de licenciarse en el ejército, y allí se dedicó al comercio de jamones, instalándose en la parte exterior de la puerta de San Pedro para no tener que pagar los derechos de «fielato» que eran percibidos por el ayuntamiento a la entrada de las puertas de la muralla». El presidente del Colectivo Egeria recuerda que la exposición nace de una profunda relación «con esta familia lucense, firmemente maragata, que nos fue proporcionando un cada vez mayor conocimiento de las raíces, la trayectoria y el arraigo de una saga hoy imprescindible para la sociedad lucense. Y nace también del deseo de la última de sus integrantes de que este histórico comercio llegue a convertirse, en un futuro próximo, en un museo maragato». Los maragatos de la puerta de San Pedro estará hasta el 10 de marzo.

La exposición podrá verse en la sala de exposiciones del Museo de los Pueblos Leoneses