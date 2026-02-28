"Como fuera de casa no se está en ningún sitio"

La respuesta está en el título. ¿No hay nada como el hogar?, se pregunta el Musac en esta interesantísima nueva exposición que combina fotografía a gran formato y máxima calidad con instalaciones que cuestionan la pregunta, el hogar y lo que haga falta. Ayer se inauguró y a la vez llegaban unos niños en visita colegial que recibían con bullicio la propuesta de Yoko Ono. Era otra historia pero estaba en esta, en el Musac, casa de arte contemporáneo que hay que visitar como exponente cultural de Castilla y León. A la pregunta del título ya contesta uno: decía Enrique Morente, el genio del flamenco, en un juego de palabras marca personal que "como fuera de casa no se están en ningún sitio". Puede que el resumen sea que en casa se está bien dentro y fuera, según. Tal vez, tener casa marque la raya que no hay que cuestionar.

Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y Monserrat Pis Marcos, comisaria de la exposición, presentaron ayer la muestra, que es además una nueva lectura anual de la Colección Musac a través de 45 obras de 24 artistas para explorar el concepto de hogar como un espacio en constante transformación. ¿No hay nada como el hogar? analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. A través de obras procedentes de la Colección Musac, la muestra replantea la idea de «hogar» como un concepto inestable y polifacético, moldeado por condiciones sociales, expectativas culturales, experiencias emocionales y realidades vitales.

Participan los artistas Xoana Almar y Miguel Peralta (Cestola), Lara Almarcegui, Sara Alonso, Xoan Anleo, Alexander Apóstol, Dan Attoe, Javier Ayarza, Shoja Azari, Gabriele Basilico, Sergio Belinchón, Jordi Bernadó, Carolina Caycedo, Elena Fernández Prada, Antonio Guerra, Chus Gutiérrez, Diango Hernández, Concha Jerez, Cristina Lucas, Mateo Maté, Enrique Marty, Concha Pérez, Tito Pérez, Concha Prada, Lara Ruiz, Hiraki Sawa, Montserrat Soto, Rirkit Tiravanija, María Zárraga. Y podrá verse desde este 28 de febrero de 2026 al 7 de febrero de 2027.

La muestra se abre al público hoy de 19.00 a 21.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Además, a las 19.00 horas hay prevista una conversación pública entre Álvaro Rodríguez Fominaya y Monserrat Pis Marcos, aunque ayer se anunció que sería entre esta segunda y Koré Escobar, responsable del Área de Programación del museo.

relato que se plantea

El relato que se plantea es el que surge de las cuestiones surgidas en los últimos tiempos en torno a la vivienda. En los últimos años el acceso a la vivienda, la dificultad para independizarse, la despoblación rural, el aumento de las migraciones y la transformación de los modelos de convivencia han redefinido profundamente lo que significa habitar un espacio. Periodos intensos y prolongados de convivencia —ya sea por presiones económicas, dinámicas sociales o circunstancias personales— han revelado tensiones, contradicciones y vulnerabilidades inherentes a la noción de hogar. Combinando obras sobre diferentes soportes, instalaciones y material audiovisual, la selección de piezas permite explorar el tema desde diversos ángulos: el hogar añorado o inalcanzable, el idealizado, el físico y el mental, el frágil, el peligroso o el inestable. En vez de construir un único relato, la exposición propone una constelación de miradas que también tienen en cuenta a quienes no tienen hogar, a quienes lo han dejado atrás y a quienes lo buscan o reinventan. Cuatro nuevas intervenciones producidas por el colectivo Cestola y los artistas Tito Pérez Mora, Sara Alonso y Lara Ruiz se incorporarán al recorrido de manera progresiva a lo largo de 2026. Coincidiendo con la apertura de la muestra, el sábado 28 se presentará la primera de estas producciones específicas, a cargo de Xoana Almar y Miguel Peralta (Cestola). Con el título de Sustento da fogueira [Sustento de la hoguera], un gran mural explora la idea del hogar como un equilibrio inestable que abarca el desafío laberíntico de navegar por el mercado inmobiliario, los sentimientos de pérdida y desarraigo resultantes del desplazamiento y la migración, y la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado derivadas de los roles de género. «¿No hay nada como el hogar?» invita al público a revisar este concepto tan familiar como profundamente ambivalente desde perspectivas poéticas, emocionales y políticas. El título de la exposición reformula una célebre frase del libro El maravilloso mago de Oz (1939), de L. Frank Baum. En el libro, el viaje de Dorothy está impulsado por la pérdida, la nostalgia, el anhelo y la búsqueda del retorno al hogar. Al convertir esas palabras mágicas en una pregunta abierta, la exposición cuestiona la certeza absoluta que la cinta atribuye al mantra pronunciado por la protagonista antes de regresar a Kansas.

recorrido expositivo

A diferencia del camino de baldosas amarillas que conduce a Dorothy de forma clara y lineal, la muestra evita deliberadamente una tesis cerrada. En su lugar, emplea la Colección Musac como catalizadora de conversación y debate, planteando interrogantes sin ofrecer respuestas definitivas. En sus primeras salas, la exposición se centra en los lugares en sí mismos: espacios en ocasiones vacíos, deteriorados, abandonados o fragmentados que, sin embargo, funcionan como depositarios de memoria, identidad y pertenencia. Así, la noción de hogar se explora primeramente desde una visión amplia ligada al territorio. La sala siguiente cruza el umbral hacia los interiores, trasladándose del espacio público al privado. Los entornos domésticos emergen como escenarios de emociones y deseos, y las relaciones entre personas y objetos revelan cómo el hogar se construye mediante gestos cotidianos, rutinas y vínculos afectivos. La presencia humana, inicialmente ausente en la exposición, se incorpora paulatinamente como detonante de una pregunta fundamental: ¿Qué hace que un hogar sea un hogar? A través de temas como las estructuras familiares, la crianza, la migración, la violencia, los roles de género y el cuidado comunitario, la exposición explora cómo las relaciones interpersonales generan tanto comodidad como conflicto. La sección final de la muestra explora los códigos culturales que rodean la idea de hogar y la posibilidad de crear imaginarios domésticos alternativos. En última instancia, «¿No hay nada como el hogar?» reflexiona sobre la profunda subjetividad del sentimiento de estar «en casa». Esta sensación puede surgir de un lugar, una persona, una cotidianidad o un instante, con desencadenantes tan diversos como las experiencias que los configuran.