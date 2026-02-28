'Sea tu voluntad', nuevo capítulo de la exitosa serie 'Reino' de La8 León

Sea tu voluntad es el título del capítulo que se emite el próximo 8 de marzo en La 8 de la serie de producción propia Reino. La historia de León. Este es el capítulo quinto de esta exitosa propuesta con Juan Francisco Fresneda, director de La 8, al frente tal y como lo presentaron este viernes en la Sala del Pendón en el Museo de San Isidoro.

Se da la circunstancia de que la emisión de este nuevo capítulo de Reino se hará coincidir con el aniversario de la muerte de la reina Urraca.

Reino, la historia de León es la gran apuesta de La 8 en un formato presentado como miniserie documental. Contar la historia medieval de León, poner en valor los nombres propios y ofrecer un producto que ya cuenta con un gran número de seguidores es el objetivo de esta propuesta que ya irá el 8 de marzo por el quinto capítulo.

Hasta la fecha se han podido ver ya Legio Ultima, El nacimiento, Sangre y Gloria, Potestas Dominarum y este Sea tu voluntad, capítulo centrado en Alfonso V y su legado. Su estreno televisivo está programado para el 8 de marzo de 2026.