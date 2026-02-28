Susan Sarandon, radiante en la 40 gala de los Goya vestida de Armani

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

La actriz Susan Sarandon ha acudido radiante a la 40.ª edición de los premios Goya que se celebran este sábado en Barcelona, luciendo un diseño de Armani y sin escatimar saludos a su llegada a L'Auditori.

La actriz ha elegido un favorecedor abrigo esmoquin en azul noche con solapa estrecha y puños en raso del mismo tono.

La protagonista de 'Thelma y Louise', con nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Óscar, por 'Atlantic City', 'Thelma y Louise', 'El aceite de la vida', 'El cliente' y, finalmente, 'Pena de muerte', con la que consiguió la estatuilla de Hollywood, ha acudido a la gala donde recogerá el Goya Internacional y se suma así a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

La actriz estadounidense Susan Sarandon, Goya Internacional 2026.QUIQUE GARCÍA

El jurado de la Academia de Cine al otorgarle el premio resaltó que Sarandon (Nueva York, EE. UU., 1946) es una las actrices más destacadas del cine de Hollywood, "con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo".

Sarandon es una ferviente activista en favor de causas sociales y una enamorada de España. No es la primera vez que visita Barcelona, donde acudió a recoger en 2023 el Premio de Honor San Jordi de Cinematografía a toda su carrera, un momento en el que aprovechó para visitar varios museos, tal y como ha sucedido las veces que ha estado San Sebastián o Madrid.