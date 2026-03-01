Publicado por

La alfombra roja de los Goya no decepcionó y volvió a ser uno de los momentos estelares de la gala. Los modelos elegidos para la ocasión siempre son un aliciente para ver la gran cita del cine español, más allá del protagonismo que tiene la gran pantalla.

La gala se rindió al blanco y al terciopelo este sábado en Barcelona donde destacaron por su elegancia los diseños que lucían Michelle Jenner, Nieves Álvarez o Nathalie Poza y donde impresionantes joyas compitieron con las chapas con lemas propalestinos de algunos de los invitados.

Ellos tampoco renunciaron al blanco: Alberto San Juan, Leyva o Arturo Valls lo lucieron inmaculado sobre la alfombra roja.

EFE La pasarela de los Goya

