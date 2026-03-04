'Camino a la Meca' trae a Claudio Tolcachir, el director del momento

El Auditorio Ciudad de León reúne en su escenario a los grandes de la escena nacional en la programación de Artes Escénicas diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural para el primer semestre del año. En esta ocasión, serán Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla los encargados de subir al escenario leonés «Camino a La Meca», una obra de teatro de Athol Fugard que llega a León bajo la dirección de Claudio Tolcachir y de la mano de la compañía Pentación Espectáculos. «Camino a La Meca» es uno de los seis espectáculos que dobla función en el Auditorio de León. Las representaciones serán mañana 4 de marzo y el jueves 5 a las 20:30 horas. En palabras de Tolcachir, «es una oportunidad de conocer y compartir experiencias con personas que me conmuevan para siempre. Fui muy afortunado en mi vida en contar con el cariño y la complicidad de artistas inmensos. Fuentes de inspiración. Me enamoré de Lola Herrera encuentro tras encontrarnos. Fascinado con su carisma, conmovido por su lucidez, alucinado por su curiosidad y su deseo. Se trataba entonces de encontrar un material que estuviera a la altura de semejante mujer, que representara de alguna manera todo aquello de lo que ella deseaba hablar. Y yo con ella. Al leerla, escuché la voz de Lola latiendo en cada texto. Sin trascendencias, flota en el aire las ganas de vivir con libertad y de hacerlo intensamente».

El precio de las entradas es de 24 euros. La función de miércoles 4 está incluida en el abono de adultos, mientras que la representación del jueves 5 está fuera de abono. Las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función. Camino a la Meca, de Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a edad.