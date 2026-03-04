Santiago & The Soulmovers, las mejores guitarras y el mejor blues este jueves en El Gran Café

Santiago & The Soulmovers desembarca en España con una gira de tres fechas en Marzo que promete ser una de las propuestas más electrizantes de la escena blues. A León llegan vía El Gran Café, en un concierto que dará comienzo sobre las 21.30 horas y cuyas entradas tienen un precio de 10 y 12 euros. Banda liderada por el guitarrista y cantante Santiago Periotti, argentino afincado en Londres, se suma a esa interminable lista de guitarristas que revitalizan el mejor blues contemporáneo. En Argentina alcanzó una notable popularidad con su primera banda, con la que editó tres discos y recorrió innumerables escenarios del país. En 2014 dio un paso clave al unirse a Mo’Blues, con quienes grabó y giró por Latinoamérica.

Tras tres años intensos, Santiago emprendió su camino en solitario, publicando dos álbumes de blues que lo llevaron a tocar en Australia, Nueva Zelanda, Italia, México, Ecuador y Brasil. Esa proyección internacional lo terminó asentando en Londres, donde comenzó a moldear un sonido propio, más ambicioso y sofisticado. Desde su debut discográfico en 2006, la trayectoria en diferentes proyectos no ha dejado de crecer, sumando ocho discos hasta 2019 y preparando lo que será su próxima entrega.

En 2021 inició una nueva etapa creativa dando como resultado es un material aún inédito bajo el nombre de “Santiago & The Soulmovers”, donde el blues rock eléctrico se fusiona con el soul y sutiles vibras de Nashville, aportando frescura sin perder la crudeza de las raíces. Lejos de quedarse en la nostalgia, la banda ha logrado convertir las influencias de bandas legendarias en combustible para un directo vibrante y actual. Junto a Santiago les acompañan Juan Gasco a la batería y Robin Thunders al bajo. La gira española será una oportunidad perfecta para comprobar en las distancias cortas incendiarios riffs de guitarra, solos con alma y el balanceo rítmico desde las primeras notas.