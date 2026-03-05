Alix, Gancedo y De la Concha, acento ármaga en Arco

La guerra no parece amedrentar a los marchantes. Con conflictos en medio mundo y Oriente Medio inflamado de misiles, Arco abre sus puertas con la saludable intención de vender arte a buen precio. Librando además otra guerra de momento perdida: la rebaja del IVA Cultural para el arte del 21% a un entorno del 5%. La pintura, la escultura y los grandes maestros de las vanguardias históricas vuelven a reinar en la veterana feria, con un Juan Gris de 4,3 millones. No falta la pieza polémico-mediática de cada año, esta vez unas orgiásticas pinturas de las mandatarias mundiales en pelotas. El arte, como el oro, es un valor refugio, y los precios resisten en la 45 edición de una feria que mira el futuro pero que tiene los pies en el pasado. Y es que vuelven a mandar en los estands genios difuntos como Juan Gris, Picasso, Miró, Dalí, Morandi, Matisse, Chillida o Tàpies. El talento artístico leonés está representado con nombres fundamentales como Alberto García Alix, Teresa Gancedo y Félix de la Concha. Los tres tienen a Ármaga, con su directora Marga Carnero presente en la feria, como galería de referencia.

Ningún coleccionista internacional —los de Arco son europeos y latinoamericanos— tuvo impedimentos para llegar, según la directora de Arco, Maribel López. Podrán adquirir piezas como Racimo de uvas, un espectacular Juan Gris de 1917 que Leandro Navarro ofrece por 4,3 millones de euros. O una sobria Naturaleza muerta, pintada en 1956 por Giorgio Morandi, que cuesta 3 millones en la misma galería. Son salvo, sorpresa posterior, las piezas más caras de Arco 2026. «No se dejó de vender arte en la Segunda Guerra Mundial y no se ha dejado de vender en las peores crisis», dice Jordi Mayoral, al frente de la galería Mayoral, que visita la feria por décimo año consecutivo con una oferta de grandes maestros de las vanguardias y buenas expectativas. Trae algunas piezas millonarias, como una escultura de Chillida, ‘Leku III’, un hormigón de 1976 que se ofrece por 1,9 millones de euros. Por 1,5 millones vende un Picasso de 1960, un boceto preparatorio para la fachada del Colegio de Arquitectos de Barcelona. También tiene una escultura de Dalí de los años 70 valorada por 330.000, además de obras de Tàpies, Óscar Domínguez, Manolo Millares, Genovés o Martín Chirino.

«Picasso, Miró o Dalí, siguen siendo contemporáneos y no hay contradicción en que estén en una feria como esta, donde se establece un enriquecedor diálogo entre los grandes maestros de las vanguardias y los emergentes» dice Mayoral.

«El arte siempre se ha vendido, incluso en tiempos de guerra. Me decía Carmen Bores que su padre vendió más que nunca durante la II Guerra Mundial. El arte es como el oro, pero quizá menos volátil. Cuando hay inestabilidad la gente se refugia en él», admite Íñigo Navarro, que, como Mayoral, cree que los maestros de las vanguardias y los emergentes «pueden convivir» en Arco.

«Tenemos el mundo en llamas y la guerra del IVA. La verdad es que no hay casi nada a favor, pero aún así esperamos vender arte, que es de lo que se trata», dice Clememte Cayón que trae a la feria piezas de grandes pintores españoles como Esteban Vicente, José Guerrero, Palazuelo, Miró, Chillida o Tàpies, con una obra de medio millón de euros.

La pieza escandalosa que atrae como un imán a cámaras, periodistas y curiosos es Pan, trabajo y libertad que la ‘performer’ y activista afgana Kubra Khademi (1989) exhibe en la galería francesa Eric Mouchet. Ha sumido en varias orgías a mandatarias como Hillary Clinton, Kamala Harris, Ursula Von der Leyen, Angela Merkel, Jacinda Ardern, Sanna Marin, Roselyne Barchelot, Margaret Thatcher, o Claudia Sheinbaum. A todas las ha retratado además en solitario, desnudas y de cuerpo entero. Khademi debió huir de Afganistán para refugiarse en Francia tras realizar la performance Armor (2015). Se enfundó entonces en una armadura para caminar por las calles de Kabul y recibió amenazas de muerte. Entre sus obras en Arco, cuestan de 13.000 a 20.000 euros, destacan las pinturas de orgías lésbicas en las que la artista-activista retrata a las ‘lideresas’ mundiales y en las que ella misma se dibuja.

«Las mujeres debemos levantarnos para reivindicar nuestros derechos. Pinto un mundo distópico en el que reina el amor. No necesitamos hombres para dirigir un mundo que ya han destruido. Venimos del odio y aquí celebro el amor y el cuerpo de la mujer», dice Khademi, que recrea todo tipo de prácticas sexuales entre mujeres. La obra tiene su origen en la carta abierta que Khademi escribió a las mujeres «con influencia política» para que formasen un gobierno afgano en el exilio «y lograr así un cambio duradero e inaugurar una nueva era para las mujeres, para Afganistán y para el mundo». Su carta nunca tuvo contestación y sus obras son la respuesta a la frustración que Khademi sintió ante el silencio de las mandatarias.