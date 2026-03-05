Descubren una moneda que adelanta en dos décadas la génesis del signo heráldico de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hasta ahora se pensaba que la primera vez que el león aparecía vinculado al escudo del Reino de León fue en la década de los 30 del siglo XII, bajo el reinado de Alfonso VII, pero una moneda descubierta en el montaje de una exposición sobre Urraca I ha adelantado dos décadas esa génesis.

"A fecha de hoy esta moneda es la primera aparición heráldica en Europa en la primera década del siglo XII, es decir, en 1109, por lo que estamos hablando en definitiva de la aparición del signo que identificará a partir de entonces al Reino de León y, por lo tanto, del embrión del propio escudo de España aún vigente", ha señalado el historiador Gerardo Boto.

Colección privada

Boto es uno de los comisarios de la exposición ‘Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126]’ cuyo montaje ha permitido el regreso a León de muchas de las piezas vinculadas al reinado de esta soberana, la primera de Europa por derecho propio, entre ellas esta moneda hasta ahora inédita y que pertenece a una colección privada.

Además, en la moneda aparece la denominación 'urbs' para referirse a León en un momento en el que las ciudades se denominaban 'civitas', ha destacado el historiador en declaraciones a los periodistas durante la presentación de la exposición.

"La ciudad se llama como el animal o el animal como la ciudad. A partir de ese momento se establece una asociación mental que ha perdurado hasta nuestros días", ha señalado.

Primera soberana en España

La exposición, que abre este próximo viernes dentro de los actos organizados en León para conmemorar el 900º aniversario del fallecimiento de la reina Urraca I (1081-1126), el 8 de marzo, recoge sesenta piezas, muchas de ellas inéditas, procedentes de distintos lugares como París, Londres o Nueva York.

La primera de las salas de la exposición, denominada 'Los espejos de la reina' es un homenaje a seis mujeres soberanas y en una de sus paredes cuelgan, por primera vez juntos, los retratos de Isabel la católica y Juana I de Castilla, madre e hija.

La propia Urraca I, Isabel II, doña Berenguela y la reina Blanca de Navarra completan una sala que Boto ha calificado como de "novedad histórica" porque "nunca en la historia de España todas las reinas han aparecido en una sala compartiendo espacio".

Por su parte el otro comisario de la muestra, José Alberto Morais, ha calificado la exposición de histórica porque "esas piezas que se patrocinaron bajo el gobierno de la reina Urraca se reúnen aquí en un discurso museístico y cultural que pone de relieve el papel de esta primera soberana y también su gusto por las artes".

"Se reúnen aquí obras muy sensibles, ha sido muy difícil que algunas salgan de sus lugares: hay códices que estaban vigiladísimos, marfiles sensibles, oro. Piezas que difícilmente volverán a reunirse y algunas que nunca habían sido expuestas en Europa", ha añadido.

Un viaje por la historia y el arte

Heredera de su padre Alfonso VI (hacia 1040-1109), Urraca I asumió la corona en un hecho fundamental y sin precedentes en los reinos hispanos medievales.

La exposición reúne una "excepcional selección de obras de arte de finales del siglo XI y las tres primeras décadas del siglo XII", y abarca desde pintura y escultura hasta numismática, orfebrería, esmaltes y manuscritos, procedentes de prestigiosas colecciones nacionales e internacionales, incluyendo piezas cedidas por el Museo del Louvre.

Entre sus tesoros destaca el Cristo de marfil de San Juan Ortega, una pieza clave del taller de marfiles del que la propia reina Urraca fue mecenas, cedida para la ocasión por la Archidiócesis de Burgos.

La exposición se inaugurará este viernes y podrá visitarse en el Museo de León hasta el 7 de junio.