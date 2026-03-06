Arco toca en el espacio vías de León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

Arco continúa su gira en directo por todo el país y ahora realiza su parada en el Espacio Vías de León este seis de marzo. Es la primera vez que Antonio Arco aterriza en la ciudad leonesa con una banda y lo hace en uno de sus mejores momentos, ya que se encuentra en una gira recorriendo las salas más relevantes, donde ya ha podido llenar con anterioridad y que sigue llenando con esta banda.

Arco, un proyecto que inició hace ya una década presenta sus nuevas canciones como adelanto de lo que será el nuevo disco que sacarán, aunque no hay que olvidar los temas más sólidos de su carrera que, por supuesto, también se tocarán en el directo.

«Vengo con mucha ilusión porque la ciudad de León nos acoge de una manera muy cálida, con muchas ganas y nos trata siempre de forma especial. Además, es la primera vez que vengo a la ciudad con una banda, lo que todavía hace más relevante esta parada en nuestra gira», comenta Antonio Arco contento de aterrizar en León.

Arco ha presentado recientemente Cuando todo se derrumbe, una nueva canción. «Escribí esta canción de una sentada, sin reflexión ni correción, sin saber muy bien el origen de la inspiración ni porqué estaba escribiendo estos versos. Simplemente me dejé llevar como si alguien me dictase las palabras que tenía que escribir y cantar», comenta acerca de su último tema.