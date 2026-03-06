Belén Sánchez-Campos expone 'sus lugares' en Santa Marta de Tormes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La fotógrafa Belén Sánchez Campos presenta en la sala Tragaluz de Santa Marta de Tormes la muestra titulada Lugares que soy, comisariada por Isabel Carralero, en la que la mirada de la autora alcanza una profunda densidad poética, propone un recorrido emocional por aquellos espacios que han marcado la identidad personal y creativa de la fotógrafa.

Sánchez Campos presenta una serie de imágenes de su particular «paraíso», localizado en Miño, un pequeño pueblo de pescadores muy cercano a La Coruña, en la ría de Betanzos. A través de escenas cargadas de color y emoción, la artista transforma instantes cotidianos en composiciones únicas que invitan al espectador a detenerse y contemplar con calma.

La muestra se completa con paisajes de la costa portuguesa, como Caminha y la playa de Santo André, en Póvoa de Varzim. Estos enclaves funcionan también como refugios emocionales, lugares a los que la fotógrafa regresa en busca de inspiración y serenidad.

En ellos encuentra ese «código no escrito» que, según explica, se establece especialmente en las playas: un espacio donde nadie mira a nadie y donde la relajación permite capturar escenas auténticas.

Sánchez Campos se ha alzado con distintos reconocimientos y ha sido seleccionada en certámenes como el Concurso Internacional de Fotografía Caminos de Hierro, el Premio Internacional de Artes Visuales Obra Abierta de Caja Extremadura o el Premio a la «Repercusión en Redes Sociales» y exposición al trabajo con el que se homenajeó al fotógrafo chino Fan Ho en el II Concurso Internacional de Pastiches. Asimismo, ha participado en el MXSPF 2023 y 2024, el Festival Internacional de Fotografía de Calle en México.