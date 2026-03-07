Tres leoneses aspiran al mayor galardón literario

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Premio de la Crítica de Castilla y León ya ha presentado a sus diez finalistas. Entre estos se encuentra Cristina Fanjul, periodista del Diario de León que, con su primera novela titulada La Isla de Garibaldi, un libro que habla de la sublevación que divide a España en dos, ha conseguido posicionarse como una de las candidatas a conseguir este premio. Una novela que fue escrita en cuatro años y donde la autora demostró sus dotes literarias a través de unos versos que le han permitido llegar, como mínimo, a ser finalista de un importante galardón.

Además, otros dos escritores leoneses se podrían hacer con el Premio de la Crítica. Estos son José Luis Puerto (Hebras de Sílabas) y Luis Artigue (Trumpsilvania). José Luis Puerto es un escrito que cuenta, nada y nada menos que con el Premio Castilla y León de las Letras, galardón que recibió en 2018 considerado como el más importante de la comunidad si hablamos de cultura. Más de 60 libros avalan la trayectoria de esta eminencia a nivel literario.

Luis Artigue también se encuentra entre los finalistas. Este escrito también cuenta con un gran bagaje a nivel literario, con varios libros en su mochila y con algún que otro galardón que ha podido recoger gracias a sus versos imaginativos y con su estilo de escritura que lo caracteriza.

Cristina Fanjul ha conseguido entrar entre los finalistas con escritores como los detallados anteriormente y, todo esto, con solo una novela, lo que hace indicar la calidad literaria de esta autora que, además, espera poder continuar a futuro con alguna otra publicación literaria que le sirva para asentarse como escritora.

La Isla Garibaldi

Tras la sublevación que divide a España en dos, un coronel del ejército es condenado a muerte. Su destino cambia cuando un minero, humilde y anónimo, se sacrifica para salvarlo, muriendo en su lugar. Ese acto marcará para siempre al militar, que cargará con la deuda moral de una vida prestada a través de los años oscuros de la guerra. La historia es el viaje del protagonista desde los desiertos de Marruecos a las minas de León, su odisea en el escenario diplomático europeo previo a la II Guerra Mundial y la colaboración con los servicios secretos británicos durante la Guerra Civil.

Además de Cristina Fanjul, José Luis Puerto y Luis Artigue, en la lista de finalistas se encuentran otros siete nombres: María Ángeles Álvarez (El dolmen), Fernando Conde (Sostener el cielo), Rodrigo Martín Noriega (Fragmentario), David Refoyo (Los restos), Benjamín G. Rosado (El vuelo del hombre), Sonsoles Sánchez-Reyes (Lo que perdieron los héroes) y Rut Sanz Montaña (Volver a casa) son las personas que completan la lista.

«Estoy muy contenta, son muchos años escribiendo, aunque textos que no eran libros hasta 'La Isla de Garibaldi'»