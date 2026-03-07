El socorrido reto, siempre pendiente, de la apuesta por ‘León ciudad cultural’

En León, a determinada hora, ocurre aquella frase de antaño: «O das una charla o te la dan, o presentas un libro o te lo presentan» y así. Pero junto a la entusiasta aportación de los voluntariosos de la cultura, que siempre podrá aportar algo al tejido cultural de las localidades en cuestión, porque no sólo de León capital vive el aficionado a la cultura, hay que apostar por una estructura que aporte impacto a partir de sus actividades. Si un acontecimiento cultural o artístico es conocido fuera y atrae público, otros sectores se verán implicados. Si sólo se alcanza repercusión, por lo menos el toque de atención servirá para que en futuras ocasiones la oferta cultural, el trabajo realizado por los agentes culturales, por tanto, se vea reflejado. León es cantera cultural, cuna de escritores, pintores, artistas, promotores, activistas en definitiva que creen en la apuesta por León como ciudad cultural. A veces, como en estos días, los políticos en campaña lo cazan al vuelo y se suman. Que sea contenido y no sólo por no perder el tren, que también, es la clave para contribuir a que esos mimbres que hay en la provincia vayan componiendo una provincia imponente en lo cultural. Que podría sumarse como activo al tener en cuenta que la Comunidad está formada por capitales históricas que destacan en el conjunto de España. Pues León, también.

De eso se trata: La cultura en León trasciende a León igual que a Castilla y León. Puede parecer un asunto autonómico pero lo es de Estado. Baste con detenerse a enumerar patrimonio que es hito, léase el Acueducto de Segovia, la Catedral de Burgos y similares. Entre medias, León emerge con la fuerza máxima de la Catedral, San Marcos, San Isidoro, Botines, en lo que a la capital se refiere, y en la provincia, Las Médulas, patrimonio mundial. Lo que pasa es que León y Castilla, pese a cierto carácter de gusto añejo, también viajan a lomos de la modernidad, y por ello emergen nombres incontestables del cotarro cultural como el Musac, la Seminci... En definitiva, y circunscrito a León, la clave cultural dicta que siempre hay un sitio al que ir cualquier día. Y en la política se trata de acompasar y acompañar estas iniciativas para dotarlas del músculo necesario y que no tengan que moverse siempre en la dichosa precariedad.

Un paseo por estos cuatro años conducen a un resurgir de la cultura que ha tenido hitos privados que se han incorporado a la actividad cultural de la sociedad leonesa. El Auditorio de León, el Musac, el ILC, el Museo de León, Museo Casa Botines Gaudí, Palacio Episcopal de Astorga de Gaudí, Fundación Cerezales, Espacio Vías, Fundación Club 45, la Casona y Factor Espacio San Feliz, entre otros muchos, han sido referentes de actividad continua. En cuanto a eventos, el Come y Calle o el Monoloco, el Purple Weekend, Lion Rock Fest, el Hallowindie, León es Acción, los conciertos de El Gran Café, Babylon, Molly Malone o Black Bourbon... En definitiva, algo se mueve en el entorno cultural pero necesita más músculo organizativo o económico, y eso tal vez sólo se puede conseguir a base una subvención activa y bien entendida, por así decirlo, para que redunde en la dinamización.

Si hay un evento en León que cumple los máximos de éxito en repercusión en cantidad y calidad es el Festival de Magia, una cita en Navidad que llena el Auditorio las veces que haga falta y que además exporta el nombre de León. Son manifestaciones de actividad cultural en iniciativas que se suman a la socioeconomía leonesa y que tal vez sólo necesiten para crecer, ser sostenibles y rentables que las administraciones eviten las trabas que a veces surgen simplemente por no actualizarse a los tiempos actuales.

Impulsar un plan autonómico de empleo cultural estable y reforzar el apoyo estructural

Siguiendo las pistas certeras del barómetro Castilla y León Importa se pueden concretar además de la exposición de la situación actual del sector cultural qué pasos se podrían dar para que las acciones fueran más eficaces. Cabe recordar que Castilla y León Importa es una iniciativa de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio con el patrocinio de la Fundación de Castilla y León, Legado Abogados y Bodegas Copaboca.



Evidentemente el contexto importa y afecta a todo. Las soluciones generales requieren de matices incluso en los ámbitos más extensos, porque podría favorecerse una centralización de actividades que eliminara las iniciativas que a veces se dan en lugares de manera puntual. Dos ejemplos en la provincia podrían marcar esta circunstancia. La Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza se ha convertido en un punto de peregrinación pop con la música como argumento pero con la cultura como gran telón de fondo, además de dinamización social y cultural de lo que se denominaba España vacía. Igual ocurre con La Casona de San Feliz o Factor Espacio San Feliz. Si en el primer caso es Alejandro Diez el que está al frente, Héctor Escobar, compañeros en los míticos Los Flechazos, ha conseguido un milagro literario al llevar a sus actos a los autores más relevantes de España.



Desde Castilla y León Importa se muestra que sería prioritario establecer marcos plurianuales de financiación cultural. El 79,2% del sector identifica la financiación como la principal necesidad. Reforzar el apoyo estructural a las industrias culturales. Más del 56% de las entidades culturales tienen menos de 10 trabajadores. Es necesario crear líneas de apoyo estructural (no ligadas a eventos concretos) para sostener gastos de personal, gestión y funcionamiento básico. Impulsar un plan autonómico de empleo cultural estable. El propio sector reconoce que el 66% del empleo generado es temporal. Diseñar una estrategia cultural específica para el medio rural. Más del 30% de la población vive en municipios de menos de 1.000 habitantes. Mejorar la coordinación entre administraciones. El 70% del sector considera que existe falta de cooperación entre administraciones y el 75% detecta falta de coordinación entre territorios limítrofes.



Apostar por la innovación cultural como eje estratégico. El 52% del sector identifica la innovación como una necesidad clave.