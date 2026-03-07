El concierto de Femenino Coral llena la Casa de Cultura de Pinilla dentro de la programación del 8M

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

-El salón de actos de la Casa de Cultura de Pinilla se quedó pequeño este viernes por la tarde para acoger el concierto de Femenino Coral – Voces de León, una actuación que despertó un gran interés entre el público y que registró una excelente acogida. La propuesta artística y musical "¡Amor y Fantasía!", dirigida por Sonia Fernández Delgado, reunió a numerosos vecinos que quisieron disfrutar de un espectáculo creado e interpretado íntegramente por mujeres y que pone en valor el papel femenino en el ámbito cultural.

Durante el acto, las integrantes del coro agradecieron a la alcaldesa, Ana Caurel, el apoyo institucional a las iniciativas culturales y a las actividades vinculadas a la igualdad. La regidora destacó la importancia de propuestas como ésta para seguir visibilizando el talento y el compromiso de las mujeres.

La actuación forma parte de la programación impulsada por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a través de la Concejalía de Bienestar Social, Área de Mujer e Igualdad, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El proyecto combina música, palabra y emoción para generar espacios de encuentro y reflexión en torno a la igualdad.

La programación continuará el próximo lunes, 9 de marzo, a las 18:00 horas, también en la Casa de Cultura de Pinilla, con una charla-coloquio organizada junto a la Asociación Almom. Durante este acto se abrirá un espacio de diálogo sobre las iniciativas que desarrolla la entidad y se compartirán experiencias vitales. Asimismo, está prevista la lectura del Manifiesto Institucional con motivo del 8M por parte de la alcaldesa, Ana Caurel, así como el Acto de Reconocimiento por la Igualdad 2026.

Como símbolo del compromiso institucional con esta fecha, el Ayuntamiento ya ha colocado en el balcón consistorial la pancarta conmemorativa del 8 de marzo.

Además, a lo largo del mes de marzo se desarrollarán otras iniciativas impulsadas desde el Área de Mujer e Igualdad, entre ellas la quinta edición del Concurso de Relatos por la Igualdad "Mujeres con Historia”. En esta ocasión, el certamen estará dedicado a la figura de la reina Urraca I de León y buscará, un año más, fomentar la participación ciudadana y la reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia, la cultura y la sociedad.