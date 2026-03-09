El legado de Urraca I de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Urraca I de León fue la primera reina europea por derecho. Un personaje histórico que, el pasado 8 de marzo, cumplía 900 años desde su muerte. Urraca es historia de León y, como tal, es reconocida por todos y todas. Su memoria, este 2026, parece que está resurgiendo de una forma que ni el ave fénix pudo realizar. Todo León conoce la historia de Urraca, algo que hasta hace poco no ocurría. Por ello se han realizado varios eventos.

Concentración para conmemorar a Urraca IANGELOPEZ; Ángelopez

La Federación de vecinos Rey Ordoño de León, bajo el lema Por Urraca y todo su reino, rindió ayer un homenaje en recuerdo de su memoria en el 900 aniversario de su muerte. Más de un centenar de personas se congregaron para celebrar la vida de la reina.

La jornada de exaltación y recuerdo comenzó a las 12.15 horas con la colocación de una corona de laurel en la escultura dedicada a la soberana en la plaza de San Marcelo. Posteriormente, a las 13.15 horas, hubo un alzado de pendones en la plaza de San Isidoro y a las 13.30 horas tuvo lugar una misa solemne oficiada por el obispo de León en la Basílica de San Isidoro.

Sahagún conmemora a la reina Urraca IAcacio

Por la tarde se previó una actividad infantil con el juglar Guillén de Santa María, que explicó la historia de Urraca I en la plaza de la Regla, mientras que a las 18 horas, en la misma ubicación, se celebró un corro de lucha leonesa femenina. Una conmemoración «a lo grande».

El último Camino

El recuerdo hacia Urraca I de León se extiende a toda la provincia. En Sahagún se desarrolló el ceremonial teatralizado El último Camino, en el que participaron un centenar de personas. La gente se concentró desde por la mañana sus calles fueron llenándose de gente vistiendo trajes de época, cientos de actores aficionados, que hicieron posible recordar a Urraca I. El cortejo fúnebre recorrió las calles consiguiendo que la historia se reviviera. Una conmemoración donde los niños se quisieron perder teniendo, además, protagonismo al poder colocar claveles blancos. El acto finalizó con la colocación de una corona de laurel ante el sepulcro real, donde reposan los padres de Urraca.