La Catedral de León volverá a sonar con el Ciclo de Órgano de Primavera

El Ciclo de Órgano de Primavera de la Catedral de León ofrece cuatro conciertos, un viernes de cada mes de marzo a junio, a las 20.30 horas y con entrada gratuita, coordinado por el organista titular del templo, Carlos Fernández Bollo. Durante la presentación que tuvo lugar en la Sala Capitular de la Catedral de León intervinieron el deán de la Catedral de León, Florentino Alonso, el coordinador del ciclo y organista titular, Carlos Fernández Bollo, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de León, Elena Aguado y el canónigo Nicanor Martínez, director de Música del Cabildo de la Catedral de León, quien se refirió a la nueva edición del ciclo Liturgia, Palabra y Música, que complementa el programa y que ofrecerá sendas sesiones en marzo, siendo estas el jueves 12 a las 18.30 horas, viernes 13 a las 20.30 y domingo 15 a las 12.00 horas y, en el mes de mayo volverá el jueves 21, viernes 22 y domingo 24 en el mismo horario que en marzo.

Durante la intervención se ha comentado que, tras el buen sabor de boca que dejó el año pasado se han querido volver a tirar a la piscina. Que, ahora además es internacional con apuestas que vienen desde Inglaterra o Países Bajos y que hay que aprovechar que la Catedral de León tiene uno de los mejores órganos de España.

Programación

El primero tendrá lugar el próximo viernes, día 13, a cargo de Mar Ben Bloor, de Reino Unido, con un programa ecléctico que repasará diversas épocas y todas las posibilidades sonoras del instrumento, según el coordinador del ciclo Fernández Bollo.

El 17 de abril será el turno de Ángel Montero, organista titular de la catedral de Segovia, impulsado por el Ayuntamiento de León, cuya concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, detalló que el concierto se enmarca en la celebración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I e incluirá obras la organista francesa Jeanne Demssieux, quien compuso obras basadas en la época en la que vivió la soberana leonesa. La concejala recordó la apuesta rotunda del Ayuntamiento por el Ciclo de Órgano que sustituye al Festival Internacional de Órgano que, recalcó, se quiere convertir en un referente del calendario musical para los aficionados a este instrumento y, de esta manera, atraer a todo tipo de público durante el rato de concierto.

El organista titular de la Pulchra Leonina será el protagonista del concierto del 22 de mayo, y ofrecerá un repertorio sinfónico de distintas épocas, además de improvisaciones. El 19 de junio, Jun Sietze de Vries, de Países Bajos, cerrará el ciclo.

Esta nuevo ciclo tiene como objetivo volver a dejar un buen sabor de boca como el que dejó el año pasado, además de conseguir ser un referente a nivel nacional para que todo el interesado en este tipo de conciertos quiera acercarse a León durante esos días marcados.