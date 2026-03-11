La Cuireño lanza un pequeño 'Goteo’ para salvarse

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La cuireño regresará el sábado 4 de julio de 2026 a Barrillos de Curueño (León), consolidándose como un encuentro festivo que celebra la diversidad en el entorno rural. Enmarcada en las celebraciones del Orgullo LGTBIQA+, la iniciativa mantiene su carácter autogestionado y comunitario, con una programación diseñada por vecinas de la zona que combina cultura contemporánea, tradición y convivencia.

Zuecos en un stand de la pasada ediciónDL

Con motivo de su tercera edición, el proyecto ha puesto en marcha una campaña de financiación colectiva en la plataforma Goteo para cubrir los costes básicos de producción. La Cuireño surge del interés por compartir saberes, cuidar el patrimonio y dinamizar la vida en los pueblos, incorporando expresiones culturales contemporáneas. Desde la organización lo definen como «una facendera levantada con esfuerzo colectivo y sin financiación institucional, que busca demostrar que en los pueblos también existen otras formas de estar y de ser». Tras dos ediciones con una destacada acogida vecinal y participación diversa, el encuentro mantiene su esencia comunitaria. El programa incluirá mercadillo de segunda mano y artesanía local, bingo musical, discofútbol, taller de jotas o de estampación textil y actuaciones en directo, junto a espacios pensados para el intercambio y la celebración colectiva.