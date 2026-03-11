'Las amistades peligrosos’ en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León acoge el 11 y 12 de marzo la doble función de Las amistades peligrosas, obra con la que los clásicos regresan a la escena leonesa de la mano de la temporada de Artes Escénicas diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Ambas representaciones comenzarán a las 20:30 horas.

Las amistades peligrosas, una obra de teatro de Christopher Hamton basada en la novela homónima de Choderlos de Laclos, llega a León con la compañía Producciones Come y Calla, incluida a su vez den la Red de Teatros de Castilla y León. A pesar de que la novela fue publicada en 1782, es un texto que habla sobre asuntos de máxima actualidad en nuestros días, como el abuso de poder, el consentimiento o de cómo el dinero consigue, desgraciadamente, comprarlo casi todo. Valmont y Merteuil, sus protagonistas, son dos personajes fascinantes y sin freno moral.

Bajo la dirección de David Serrano, sobre las tablas el Auditorio estarán Pilar Castro, Roberto Enríquez, Ángela Cremonte, Carmen Balagué, Iván Lapadula y Lucía Caraballo. La escenografía correrá a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda. Una puesta en escena minimalista, muy austera, casi sin mobiliario ni atrezzo, nada más que unas sillas y un banco, huyendo, además, de la escenografía de época, como explica el director. Las amistades peligrosas habla de cosas que han pasado, pero que todavía siguen pasando y de las cosas más poderosas que juegan con nosotros y que marcan nuestras vidas.