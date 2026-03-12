La magia se pone a hablar

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La localidad leonesa de San Feliz de Torío se prepara para una tarde dedicada al misterio, la imaginación y el arte del ilusionismo. Este jueves, a las 19.30 horas, La Casona acogerá un encuentro con uno de los mayores referentes contemporáneos en la investigación cultural de la magia: Ramón Mayrata. El escritor y estudioso madrileño presentará su último libro, La belleza de la magia, en un acto que contará además con la participación del mago Juan Mayoral, director del reconocido festival León Vive la Magia.

La cita, organizada con entrada gratuita hasta completar aforo, pretende ser algo más que una simple presentación literaria. Los asistentes podrán adentrarse en una conversación sobre el significado profundo de la magia, su dimensión estética y su capacidad para generar asombro, emoción y reflexión en el espectador.

«La obra es una síntesis de todo lo que he podido estudiar durante toda mi trayectoria, desde mi comienzo hasta nuestros días y eso hace que este libros sea muy especial para mi persona este libro sea muy especial», comenta el escritor Ramón Mayrata.

Una vida dedicada a la magia

Nacido en Madrid en 1952, Ramón Mayrata ha desarrollado una trayectoria intelectual singular en la que conviven la creación literaria, la investigación cultural y la divulgación. Poeta y novelista, su obra se ha caracterizado por explorar los límites entre realidad, imaginación y misterio. Paralelamente, ha dedicado décadas a estudiar la evolución histórica del ilusionismo y su significado cultural, convirtiéndose en una de las voces más autorizadas en este campo en el ámbito hispanohablante.

Su trabajo no se limita al terreno académico. Mayrata ha ejercido como docente en distintas universidades y ha colaborado en medios de comunicación escritos, radio y televisión. También ha participado como guionista en espectáculos escénicos relacionados con la magia y el ilusionismo, contribuyendo a acercar esta disciplina al gran público desde una perspectiva artística y reflexiva.

Uno de los episodios más singulares de su trayectoria fue la investigación antropológica que realizó en el antiguo Sahara español durante el proceso de descolonización. Aquella experiencia le permitió convivir con una sociedad donde el pensamiento mágico seguía teniendo un papel central en la vida cotidiana. En ese contexto, la magia no era un entretenimiento escénico, sino una práctica cultural viva, vinculada a creencias, rituales y formas de interpretar la realidad.

Ese contacto directo con una cultura en la que lo mágico formaba parte de la vida social influyó profundamente en su mirada como investigador. Desde entonces, Mayrata ha defendido que la magia no puede entenderse únicamente como un espectáculo, sino también como un fenómeno cultural que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos.

El ilusionismo

El eje central de su nuevo libro, La belleza de la magia, gira precisamente en torno a esta idea: el ilusionismo como una forma de arte que provoca emociones y construye significados.

Para Mayrata, una actuación de magia no se limita a sorprender al espectador con efectos imposibles. En realidad, funciona como una experiencia estética compleja en la que intervienen múltiples elementos: la narrativa, la puesta en escena, el ritmo, el humor, la poesía e incluso el silencio. El autor plantea preguntas que atraviesan todo el ensayo: ¿cómo percibe el público un espectáculo de magia? ¿Qué emociones despierta? ¿Qué clase de verdad artística se manifiesta cuando presenciamos algo que sabemos imposible pero que, durante unos segundos, parece real?

Según explica, la magia posee una «poética del misterio». A diferencia de otras disciplinas, no busca explicar la realidad, sino sugerirla. El truco nunca se revela; la ilusión permanece intacta. Esa ausencia de explicación, ese espacio de silencio entre lo que vemos y lo que entendemos, es precisamente lo que genera la experiencia estética.

En ese sentido, la magia comparte rasgos con otras artes escénicas, pero también con la literatura o la poesía. La ilusión se convierte en una forma de narración: el mago construye un relato visual donde lo imposible ocurre sin necesidad de justificación.

Al autor se une Juan Mayoral, mago y director del festival León Vive la Magia que, para Mayrata es «»refente a nivel nacional e internacional».

Este jueves esa grieta se abrirá durante unas horas en forma de conversación, literatura y reflexión. Y el secreto no sea descubrir cómo funciona la magia, sino disfrutar del momento en el que crees en ella.