El autor zamorano David Muñoz Mateos presenta su novela ‘Entre las hojas escondido' en León

El jueves 12 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en Sputnik librería café, tendrá lugar la presentación de ‘Entre las hojas escondido’, la novela del autor zamorano David Muñoz Mateos, editado por Muñeca Infinita, una obra que habla de domesticar lo salvaje, y lo hará en conversación con la escritora Violeta Serrano.

En su libro la narración tiene lugar en las tierras remotas de la Sierra de la Culebra, entre Zamora y Portugal, donde el lobo aún aúlla, zona que nos pilla muy de cerca. Allí vive Samuel Carvalho, que fuera antaño un niño salvaje y no termina de encajar del todo en el mundo de los hombres.

"Es una presentación muy especial porque es como presentar a un personaje a mi tierra y eso es algo que me hace especial ilusión", comenta el escritor.

Entre caminatas por los bosques, conversaciones fragmentadas y recuerdos dudosos, el narrador escucha los monólogos de Samuel —desbordantes de intuiciones, de errores, de sabiduría animal— y los entrelaza con estudios sobre otros niños ferales, la despoblación rural y la imposibilidad de domesticar lo sal­vaje. Esta aportación indaga en los límites de la identidad, la culpa del que quiere salvar a otro sin que nadie se lo haya pedido y la literatura como forma de reden­ción o de revancha. Samuel quizá nunca existió. Pero debería haber existido. Y quizás aún lo haga, en algún rincón de la sierra, por donde campan los lobos.

David Muñoz Mateos formó parte de la décima promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala y en 2016 publicó su primera novela, 'Felipón' (Caballo de Troya). Además de escritor, colabora en prensa y es profesor de Español en la Sorbona de París, ciudad donde reside actualmente, y traductor editorial. Ha traducido al castellano obras de Paul Kings­north, Rebecca Solnit, Robin Wall Kimmerer, Andreas Malm, David Graeber y Wendell Berry, entre otros.

El acto es de entrada libre hasta completar aforo. El autor firmará ejemplares de su obra al finalizar el acto.