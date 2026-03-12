Saturnino García: el actor leonés que desafía el tiempo y celebra la vida en el Festival de Málaga

Publicado por EFE

Este jueves, el aclamado actor leonés Saturnino García recibirá una Biznaga de Honor en el Festival de Málaga, en reconocimiento a su dedicación a la actuación durante más de cinco décadas. A sus 91 años, García afirma que "naturalmente" seguirá trabajando en el cine mientras le ofrezcan papeles, ya que considera que actuar "da vida y se ejercita la memoria". Tiene fe en que "el espíritu es más fuerte que el cuerpo".

En una reciente entrevista a EFE, compartió su amor por la profesión, comentando que "aunque se sufran vicisitudes y durezas en el rodaje, también los niños que juegan se descalabran y no se enteran, porque es un placer".

Su carrera dio un giro significativo cuando tenía casi 60 años con su papel protagónico en la película 'Justino, un asesino de la tercera edad' (1994). "La fama me llegó tarde. A través de Justino, que fue un protagonismo donde parece que acerté bien, me produjo un Goya", recuerda el actor.

A lo largo de su trayectoria, ha encontrado en el teatro su sustento económico, aunque en tiempos recientes ha obtenido más recursos a través del cine. A quienes no lograron el éxito en la juventud, les aconseja perseverar: "Si es actor, porque actor se es, sigue adelante; no es un oficio que tiene técnicas".

Sobre la Biznaga, García aún no ha decidido qué hará con la estatuilla, pero menciona que probablemente "repartirá" entre sus sobrinos, quienes ya cuentan con otros galardones.

Con humor y serenidad, el actor comparte su estado civil: "No tuve vocación de ser soltero. Nunca tuve tiempo y tuve una vida muy rotativa. Me habría gustado tener una vida estable económicamente, casarme y tener diez hijos, cincuenta nietos y setenta y cinco bisnietos".

Además de recibir la Biznaga, el actor presenta este jueves su última película 'Dos días', dirigida por Gonzaga Manso, en la sección oficial fuera de concurso del festival. La parte más complicada del rodaje, confiesa, fue "estar en la barca", ya que, al ser de Castilla la Vieja, "no sabía nadar". Aprendió mucho del mar, cuya "inteligencia" y "lenguaje" le fascinó.

Gonzaga Manso, el director, también describe su experiencia trabajando con García como "un placer". Resalta la importancia del reparto en la película, donde los protagonistas pasan una noche en una barca. A pesar de que el paso del tiempo y el envejecimiento son temas centrales, hay también otros como la amistad y el amor.

El director confiesa haber "aprendido mucho" de García y de Jesús Outes, el otro protagonista. "La historia proviene de un lugar personal, inspirada en mi abuelo y en mi familia; es una película universal, ya que todos estamos en ese camino y conocemos a alguien en ese estado", concluye Gonzaga Manso.