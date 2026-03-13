Club 45 vibrará con el rock and roll de Pelazo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este sábado, 14 de marzo, vuelve a Santa Colomba el laboratorio de la cultura pop Mondolab 45. Pelazo, una de las bandas emergentes más prometedoras de las que han ido apareciendo en Asturias en los últimos tiempos, serán los invitados.

Pelazo nacieron en Mieres a finales del 2019, cuando Pibli, Adrián, Vini y Pablo descubrieron que, además de su pasión por el rock and roll, lo que les unía es su poderío capilar. La ocasión la pintaban calva, así que montaron una banda con la intención de revitalizar sonidos añejos y poderosos. «Powerpop de Barrio», según su propia definición, «Guitarras poderosas, melodías clásicas y un puntín hortera del que estamos muy orgullosos». Lo cierto es que su propuesta tiene la intención de ser adictiva y en pocos años han encandilado a críticos musicales y público especializado.

Editan sus trabajos en el sello Folc Records. Su primer sencillo, Lie To Me, vio la luz en 2021. Para cuando se edita un segundo single, Pelazo ya son la atracción principal de muchos festivales de garaje y powerpop de todo el país, convertidos en favoritos de la escena underground gracias a su demoledor directo y sus vibrantes temas en inglés.

El año pasado publicaron su primer larga duración. El disco se grabó en Cantabria, en los estudios Guitar Town, bajo la supervisión de Hendrik Röver, líder de os imprescindibles Deltonos. Sonido Santa Marina (en homenaje al barrio que los vio nacer) recoge canciones rotundas como Remember the Light o The Way That You Do, redondeando un trabajo minucioso que recrea ese espíritu que se remonta a los años setenta pero que ha permanecido latente gracias a intérpretes como ellos, melómanos deseosos de mantener viva la música y la actitud del rock ignífugo de siempre pero conscientes de que estamos en 2026 y que hay que pisar el acelerador.

Club 45, de esta forma, ofrece, de nuevo, una oportunidad de vibrar con el rock and roll de Pelazos y de disfrutar de una tarde llena de actividades que harán de este sábado 14 de marzo en Santa Colomba un auténtico espectáculo musical que comenzará a las 12.30 horas de la mañana.