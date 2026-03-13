Urraca sigue en la literatura leonesa

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este viernes 13 de marzo la librería Pastor vuelve a dedicar unas jornadas a la reina Urraca I de León. En este acto estará presente José María Manuel García-Osuna y Rodríguez, que realizará una charla o coloquio sobre la última publicación que ha tenido titulada Urraca I de León, primera reina y emperatriz en Europa. Este libro ha tenido una muy buena acogida desde su presentación en el año 2020.

León se está volcando con la reina Urraca I este 2026 que conmemora el 900 aniversario de la muerte de la primera reina de Europa por derecho. Decenas de libros, presentaciones y exposiciones están acaparando muchas miradas en la provincia de León. El pasado 8 de marzo fue objeto de muchas reivindicaciones en favor de la reina, ya que su muerte fue este mismo día, pero 900 años atrás. Pero esto no queda únicamente aquí, ya que todas las semanas se pueden encontrar actividades o eventos que conmemoran su figura, ya sean libros, talleres, exposiciones en museos o cualquier acto donde se vea reflejado la figura de la emperatriz.

nueva charla sobre la reina

Esta semana no iba a ser menos. Este viernes habrá un coloquio que contará con la presencia de José María García-Osuna, escritor del libro de Urraca I de León, primera reina y emperatriz en Europa. Esta conferencia tendrá lugar en la librería Pastor. El acto dará comienzo a las 19.00 horas y se alargará hasta que finalicé la charla con el autor.

sinopsis

En el libro, el autor se ha querido acercar con un interés y rigor, a una de las grandes reinas europeas y, ¡cómo no!, lo es de León, pero ella sabe de dónde viene y a donde va. Aunque su vida no será, nunca, un camino de rosas, sino todo lo contrario. En una Europa medieval donde se contempla con desconfianza y rechazo el que una mujer ocupe un trono, sea donde sea, ella sucederá a su padre el rey-emperador Alfonso VI el Bravo de León, al morir su hermano Sancho Alfónsez (1108) en la batalla de Uclés. Se cuenta la historia de cómo vivió ese reinado con sus dificultades, ya que, en esa época, reinar siendo mujer era practicamente impensable por lo que tuvo muchos enemigos.