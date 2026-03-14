Gemma Cuervo, actriz dedicada al teatro y televisión, fallece a los 91 años

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La actriz Gemma Cuervo, fallecida este sábado a los 91 años, fue ante todo una incansable trabajadora de las artes escénicas, con una trayectoria de más de seis décadas sobre los escenarios, tanto en teatros como en programas y series de televisión, donde cosechó una legión de fans.

El teatro fue, según reconoció ella misma, su vida y "un recreo del alma". El 5 de octubre de 2021 la veterana actriz recogió emocionada el Premio Max de Honor por su vasta trayectoria sobre las tablas de manos de su hija, la también actriz Cayetana Guillén Cuervo.

Nació en Barcelona el 22 de julio de 1934 y con dos años, en la Guerra Civil, se quedó huérfana de padre, que era militar. Estudió en el colegio de monjas Lestonnac de la Ciudad Condal y desde pequeña se decantó por el solfeo, el canto y el ballet.

Se matriculó en la Escuela de Comercio de Barcelona pero pronto comenzó a actuar en el Teatro Español Universitario (TEU), en el que fue primera actriz, recorriendo Cataluña, Alemania e Italia. En 1956 representa 'Amor de don Perliplín con Belisa en su jardín', de Lorca.

En 1959 se unió a la compañía del desaparecido Teatro Candilejas, de su ciudad natal, donde, entre otras, trabaja en la obra 'No hay camino', que fue premio Ciudad de Barcelona.

A finales de ese año debutó profesionalmente y se consagró como actriz en el Teatro Lara de Madrid, junto a Adolfo Marsillach, con 'Harvey'.

José Tamayo la incorporó a la Compañía Lope de Vega y al Teatro Español de Madrid, donde interpretó 'La visita de la vieja dama', 'El avaro' o 'La Orestiada'.

Continuaron sus actuaciones en 'El pensamiento', de Andreiev; 'El capitán veneno', de Alarcón; 'La tercera palabra', de Casona; 'El castigo sin venganza', de Lope de Vega; 'La casa de las chivas', de Jaime Salom o 'El rehén', de Brenda Behan.

El 18 de julio de 1960 contrajo matrimonio con el actor Fernando Guillén, al que había conocido en enero de ese año, y con el que trabajaba en la obra 'Enrique IV'.

Dos años después estrenó en el Bellas Artes madrileño 'La dama del alba', de Casona, ya de primerísima actriz, junto a Fernando Fernán Goméz. Se sucedieron otros importantes trabajos como en 'La tercera palabra', al lado de Alberto Closas, en el Teatro Marquina de Madrid.

Para televisión hizo desde 1963 numerosas obras de teatro para Estudio 1.

Volvió a trabajar en las compañías nacionales y en la temporada 1967-68 formó parte de 'Sartre', con Nuria Espert, Marsillach y su marido; en la temporada siguiente llevó a cabo la primera campaña nacional de teatro con la compañía del Moratín de Barcelona.

En 1969 formó junto a su marido compañía propia, con la que estrenó 'El malentendido', de Camus, con dirección de Adolfo Marsillach.

Otros papeles para Cuervo fueron en 'El amante', 'La colección' de H. Pinter, 'Todo en el jardín', 'Los secuestros de Altona', 'La vida en un hilo' en comedia musical y 'Diseño para mi vida'.

Posteriormente viajó a Venezuela, donde protagonizó la obra 'Una vez al año'.

De nuevo en España, destacaron sus trabajos en 'Las planchadores', 'Julio César', 'Angelina o el honor de un brigadier' y 'Los hijos de Kennedy', obra esta última que, además de interpretar, dirigió en la capital caraqueña, a la que volvió a finales de 1970.

Uno de sus trabajos más polémicos fue en 'El corto vuelo del gallo' de Jaime Salón, que trataba de la familia de Franco; fue dirigida por Manuel Manzaneque y se estrenó en el desaparecido teatro Espronceda en 1980.

En 1981 se marchó a México y durante dos años intervino en varias obras, como 'Orinoco', del mexicano Emilio Carballido, por la que fue premiada por la Unión de Críticos y Cronistas de México como mejor actriz de comedia de 1983.

A las órdenes de José Luis Gómez hizo el papel de madre en 'Bodas de sangre', de Lorca.

En 1985 participó en TVE en un capítulo de la serie 'Segunda enseñanza' de Pedró Masó, trabajando junto a dos de sus hijos, los actores Fernando y Cayetana.

En la pequeña pantalla Gemma Cuervo también logró éxitos por 'Las brujas de Salem', 'Tea Party', 'El mercader de Venecia', 'El príncipe de Hamburgo', 'Fuenteovejuna', 'El castillo' o 'El águila de dos cabezas', entre otras.

En los noventa actuó en teatro con 'Tríptico de Pizarro', una versión libre hecha por Alberto González Vergel sobre una trilogía dramática de Tirso de Molina, y en la que interpretaba tres papeles diferentes.

Aunque su labor en el cine fue más reducida, Gemma Cuervo intervino en más de una veintena de películas como 'La vida es maravillosa' (1955), 'El escándalo' (1963), 'Los chicos del preu' (1967), así como 'Vivir al sol', 'Operación silencio' o 'El mundo sigue'.

En 1993, al lado de María Luisa Merlo, estrenaría de nuevo 'Orinoco'. Un año más tarde, participó para TVE en la serie de 26 capítulos 'Villarriba y Villabajo', a las órdenes de Luis García Berlanga, y en 1996 estrenó 'Algún día trabajaremos juntas', dirigida por Manuel Angel Egea y con Encarna Paso, Isabel Gaudí y María Asquerino.

Volvió a televisión a partir de 2000 con 'Médico de familia' (Telecinco) y cobra mucha notoriedad desde 2007, cuando se convirtió en una de las tres vecinas jubiladas, junto a Mariví Bilbao y Emma Penella, de la popular serie 'Aquí no hay quien viva' (Antena 3).

Otros trabajos han sido una versión de 'La Celestina' (2011) en el teatro clásico de Almagro, y en 2017 un capítulo de la serie 'Cuéntame cómo pasó' (TVE).

Sorprendió en 2024, con 89 años, poniendo voz al personaje de Nostalgia en la cinta animada 'Del revés 2'

Su trayectoria artística fue reconocida desde el principio: Premio Nacional de Televisión a la mejor actriz (1965), Premio Ondas a la mejor actriz de televisión (1967), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor actriz (1968), Premio Nacional de Teatro a la mejor compañía (1971-1972), Premio el Espectador y la Crítica a la mejor actriz (1977), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor compañía (1972-1973), Premio de la Asociación Independiente de Teatro de Alicante a la mejor actriz (1987) y Premio de Reus a la mejor actriz (1992).

En 2014 fue elegida Hija Adoptiva de Estepona, donde ha veraneado, y en 2018 recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en un acto en el que afirmó: "He trabajado como una leona por la cultura y por dar visibilidad a las mujeres".

Ese año le entregaron también el Premio Actúa de la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE).

En 2019 obtuvo la Medalla Europea al mérito en el trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, y en 2020 el Premio a toda una vida dedicada al teatro en honor en el V Festival de Teatro Universitario.

Ganó el Max de Honor 2021, el galardón que distingue la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas. Se lo entregó su hija Cayetana.

En noviembre de 2024 los reyes le entregaronn la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023.

También recibió ese año el premio honorífico de la Unión de Actores, el Sant Jordi de Cine, el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid y el premio Amigos de los Mayoress.