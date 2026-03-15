Muere Habermas, el último filósofo de la democracia

Publicado por Isabel Urrutia Madrid Creado: Actualizado:

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas ha fallecido este sábado en Baviera, a los 96 años, según ha comunicado la editorial Suhrkamp. Con su muerte desaparece la última gran voz de la Escuela de Fráncfort y uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su defensa del diálogo racional entre iguales irrumpió como una bocanada de aire fresco después de la II Guerra Mundial, cuando se imponía el pesimismo y la certeza de que la cultura no servía de antídoto contra la barbarie. El Holocausto se había producido en el seno de uno de los países más ilustrados de Europa. Habermas lo había vivido en primera línea y, pese a todo, nunca dejó de confiar en que hablando se entiende la gente. Conseguir un diálogo entre iguales era su obsesión. Ahí radicaba, en su opinión, la esencia del progreso. Siempre fue un optimista.

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, creció en Gummersbach, cerca de Colonia, en el seno de una familia de tradición protestante. De niño cargó con un paladar hendido que dificultó su habla y lo sometió a dos cirugías durante la infancia; lejos de hundirlo, esa condición lo condujo a reflexionar más profundamente sobre la importancia del lenguaje y la comunicación. Sus padres lo alistaron a los quince años en las Juventudes Hitlerianas, y su padre era afiliado al partido nazi, lo que convirtió el derrumbe del Tercer Reich en 1945 en una experiencia fundacional que marcaría toda su obra.

En 1953, siendo aún estudiante, se hizo notar al publicar una crítica demoledora a Martin Heidegger, que había reeditado sin enmiendas su 'Introducción a la metafísica' de 1935 con sus alabanzas al nacionalsocialismo intactas. Era una declaración de principios: Habermas sería, para siempre, un intelectual comprometido con la democracia y la memoria. Entre 1956 y 1959, trabajó como asistente de Theodor W. Adorno en el Instituto de Investigación Social de Fráncfort.

Fue así como se integró en la llamada segunda generación de la Teoría Crítica, asumiendo el proyecto filosófico de sus maestros —Adorno, Horkheimer, Marcuse— pero con una diferencia fundamental: mientras ellos terminaron en el pesimismo sobre la razón ilustrada, que no había conseguido evitar el horror del exterminio, Habermas se empeñó en rescatarla. En 1962 publicó su tesis de habilitación, 'Historia y crítica de la opinión pública', que introdujo el concepto de esfera pública como el espacio donde los ciudadanos deliberan libremente, sin coacción, para formar una opinión que controle al Estado. Y Raphael triunfaba en Moscú La idea resultaría enormemente fecunda: no solo en Alemania, sino en todo el mundo académico y político, sobre todo en los países que salían de dictaduras. Con 'Conocimiento e interés', su fama ya había traspasado las fronteras.