Diario de León

Todas las fotos de la entrega de los Oscar 2026

Las mejores fotos de la alfombra roja y los momentos clave que nos deja la gran fiesta del cine en Los Ángeles

Paul Thomas Anderson y la productora Sara Murphy celebran con el reparto y el equipo el Óscar a la Mejor Película por «Una batalla tras otra».

Paul Thomas Anderson y la productora Sara Murphy celebran con el reparto y el equipo el Óscar a la Mejor Película por «Una batalla tras otra».EFE

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Redacción
León

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La gran noche del cine ha culminado con una ceremonia que ya forma parte de la historial. El   protagonismo de la gala recayó en el triunfo de "Una batalla tras otra", que logró alzarse como la gran vencedora de la edición, mientras que la industria rindió un merecido tributo al talento y la trayectoria de su director, Paul Thomas Anderson.

EFE

Los famosos no se pierden la gala de los premios del cine

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