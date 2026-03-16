Todas las fotos de la entrega de los Oscar 2026

La gran noche del cine ha culminado con una ceremonia que ya forma parte de la historial. El protagonismo de la gala recayó en el triunfo de "Una batalla tras otra", que logró alzarse como la gran vencedora de la edición, mientras que la industria rindió un merecido tributo al talento y la trayectoria de su director, Paul Thomas Anderson.

EFE Los famosos no se pierden la gala de los premios del cine

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